به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای نقض حقوق بشر در لیبی از جمله عملیات ربایش، شکنجه و اعدام در این کشور را محکوم کرد.

این سازمان از مقامات لیبی خواست که هر چه سریعتر برای توقف اقدامات ضد بشری در این کشور تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

"حسیبه حاج صحراوی" معاون مدیر سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این رابطه اظهار داشت: در لیبی افرادی توسط شبه نظامیان ربوده و شکنجه می شوند که برخی از آنها زیر شکنجه می میرند.

وی با بیان این مطلب افزود: بهتر بود این اقدامات با پایان یافتن دوره معمر قذافی از بین برود؛ اما در سایه ناامنی های موجود در لیبی این اقدامات کماکان ادامه دارد.