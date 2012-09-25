مددجویان یزدی 110 تخته فرش بافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارع میرک آباد اظهار داشت: 110 تخته فرش به متراژ 658 مترمربع برای فروش توسط مددجویان کمیته امداد استان یزد طی شش ماه گذشته بافته شد.

وی با اشاره به سودآوری تولید فرش ها برای مددجویان افزود: ارزش ریالی این فرش ها بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال بود که برای مددجویان بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال سودآوری داشته است.

زارع گفت: شهرستان خاتم، تفت و مهریز رتبه اول تا سوم تولید فرش را در شش ماهه اول سال جاری به خود اختصاص دادند.

در سال گذشته بیش از256 تخته فرش به متراژ 1400 مترمربع توسط مددجویان کمیته امداد استان یزد بافته شده است.

دوره آموزشی ویژه نوع روسان زیر پوشش کمیته امداد صدوق برگزار شد

همزمان با دهه کرامت، دوره آموزشی ویژه نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان صدوق برگزار شد.

این دوره با موضوع احکام و مسائل اعتقادی با حضور نوعروسان تحت حمایت برگزار شد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با احکام و مسائل اعتقادی، بهداشت و تنظیم خانواده و نکات خانه داری و همسرداری آشنا شدند.

به گفته یداله مروتی، مدیر کمیته امداد شهرستان صدوق، کلاس درس اخلاق ویژه امدادگران با حضور امام جمعه، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای کانون جوانان پیرو ولایت، برگزاری همایش امامت و ولایت ویژه دختران مددجو، تجلیل از دختران نمونه و برگزاری مسابقه کتابخوانی از مهمترین برنامه های این نهاد در دهه کرامت است.

اختصاص 890 سهمیه وام اشتغال به مددجویان شهرستان طبس

مدیر کمیته امداد طبس گفت: در راستای تحقق شعار امسال (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) 890 سهمیه وام اشتغال به مددجویان زیر پوشش این نهاد اختصاص داده شد.

احمد رفیعی افزود: اعتبار این طرح های اشتغال بیش از 74 میلیارد و 581 میلیون ریال است که از محل امدادی و بانکی به مددجویان تحت حمایت اعطا خواهد شد.

وی اظهار داشت: پرداخت وام به متقاضیان برای ایجاد اشتغال دائم و پایدار است که پس از بررسی و کارشناسی به آنها پرداخت می شود.

رفیعی بیان داشت: در سال گذشته 752 طرح خودکفایی در زمینه های کسب و کار، قالیبافی، دامداری، کشاورزی و صنفی با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد و 228 میلیون ریال برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان طبس ایجاد شد.