تفاهم نامه همکاری بین استانداران و مدیران جهاد کشاورزی شش استان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه بخش کشاورزی و تقویت صندوقهای غیر دولتی تفاهم نامه همکاری بین استاندار کرمانشاه و استانداران و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانهای تهران ، گلستان ، اصفهان ، گیلان ، سمنان ، کرمان و منطقه جنوب کرمان و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منعقد شد.

این تفاهم نامه ها به استناد بند (ی ) ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه جهت تجهیز منابع برای سرمایه گذاری و حل مشکلات نقدینگی تشکل ها و بهره برداران استان ها از جمله استان کرمانشاه در محل استانداری ها با شرایط ذیل برای سال 1391 و 1392 منعقد شد.

مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر است:

1- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی متعهد می شود مبلغ 705 میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را برای تقویت صندوق ها و تامین سهم دولت اختصاص دهند.

2- استانداران استان های یاد شده متعهد شدند مبلغ 655 میلیارد ریال از محل اعتبارات استان های خود تامین و تخصیص دهند.

3- سازمان های جهاد کشاورزی استان ها متعهد شدند نسبت به تامین مبلغ 530 میلیارد ریال از فروش اموال مازاد سازمان به استناد ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده 17 قانون افزایش بهره وری اقدام نمایند.

4- صندوق های استان های مذکور به ازای 1890 میلیارد ریال موضوع ردیف یک، دو و سه متعهد می شود معادل 2047 میلیارد ریال به عنوان سهم غیر دولتی را از طریق تشکل های تولید کنندگان به عنوان افزایش سرمایه سهامداران موجود و یا مشارکت سهامداران جدید تامین کند.

