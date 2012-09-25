مطالبات 150 میلیارد ریالی چایکاران از دولت

علی محرر در گفتگو با مهر درخصوص پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان چایکار در سال جاری اظهارداشت: درحال حاضر در حدود 150 میلیارد ریال برای پرداخت بدهی چایکاران از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخواست کرده ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبلغ مورد نظر را به حساب سازمان چای واریز نکرده است، ابراز امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده مبلغ مورد نظر به حساب سازمان چای کشور واریز شود.

میزان برگ سبز چای خریداری شده

رئیس سازمان چای کشور در رابطه با میزان برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون درحدود 97 هزارو932 تن برگ سبزچای از کشاورزان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان درحدود 24 هزارو 900 تن برگ سبز درجه یک و درحدود 72 هزارو 700 تن برگ سبز چای درجه دو خریداری شده است، گفت: به عبارت دیگر، تاکنون درحدود 26 درصد برگ سبز چای درجه یک و درحدود 74 درصد برگ سبز چای درجه دو از کشاورزان چایکارخریداری شده است.

خرید 457 میلیارد ریال برگ سبز چای

این مقام مسئول با اعلام اینکه ارزش ریالی میزان خرید برگ سبز چای تا به امروز در حدود 457 میلیارد ریال است، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون درحدود 225 میلیارد ریال بابت طلب کشاورزان چایکار پرداخت کرده ایم.

وی همچنین درمورد میزان چای خشک تولید شده نیز عنوان کرد: تا به امروز 22 هزار و 35 تن چای خشک توسط کارخانجات چای تولید شده است.

عدم فعالیت 96 کارخانه چای



به گفته محرر، درحدود 156 کارخانه چای با سازمان قرارداد بسته اند اما هم اکنون به دلیل کمبود برگ سبزفقط در حدود 60 کارخانه مشغول فعالیت هستند.

وی در رابطه با برداشت چین آخر چای نیز گفت: برداشت چین پائیزه از چند روز گذشته به صورت محدود درچند نقطه از استانهای گیلان و مازندران آغاز شده است اما بدلیل بارندگیهای شدید این برداشت درحد وسیع انجام نشده است.

زمان برداشت چین آخر چای در کشور

این مقام مسئول در عین حال تصریح کرد: البته درصورت مساعد بودن شرایط جوی برداشت پائیزه بطور رسمی از فردا آغاز خواهد شد و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.