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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

توسط رادیو معارف/

مراکز مرتبط با علوم انسانی کشور معرفی می شوند

مراکز مرتبط با علوم انسانی کشور معرفی می شوند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر رادیو معارف گفت: رادیو معارف مراکز علمی - پژوهشی علوم اسلامی انسانی کشور را در برنامه ای با عنوان باغ علم معرفی می کند.

حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری در ترویج علوم انسانی - اسلامی و گسترش مراکز علمی - پژوهشی در کشور، افزود: رادیو معارف به این منظور برنامه باغ علم را روی آنتن می برد.

وی همچنین نیاز به معرفی مراکز مرتبط با علوم انسانی - اسلامی به مخاطبان به ویژه طلاب، دانشجویان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی را از دیگر دلایل ساخت این برنامه عنوان کرد.
 
مدیر رادیو معارف ادامه داد: این برنامه در قالب گزارش و مصاحبه با مسئولان و دست اندرکاران مراکز علمی-  پژوهشی علوم انسانی اسلامی به معرفی فعالیت‌ ها و دستاوردهای این مراکز خواهد پرداخت.
 
لطفی نیاسر بیان داشت: برنامه باغ علم کاری از گروه اندیشه و حکمت به تهیه کنندگی و سردبیری حجت الاسلام معصوم اسماعیلی و گزارشگری سید محمد مهدی رکنی روزهای سه شنبه‌ از ساعت 13 و 40 دقیقه روی آنتن این شبکه می رود.
کد مطلب 1704629

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