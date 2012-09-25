مراکز مرتبط با علوم انسانی کشور معرفی می شوند

حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری در ترویج علوم انسانی - اسلامی و گسترش مراکز علمی - پژوهشی در کشور، افزود: رادیو معارف به این منظور برنامه باغ علم را روی آنتن می برد.

وی همچنین نیاز به معرفی مراکز مرتبط با علوم انسانی - اسلامی به مخاطبان به ویژه طلاب، دانشجویان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی را از دیگر دلایل ساخت این برنامه عنوان کرد.

مدیر رادیو معارف ادامه داد: این برنامه در قالب گزارش و مصاحبه با مسئولان و دست اندرکاران مراکز علمی- پژوهشی علوم انسانی اسلامی به معرفی فعالیت‌ ها و دستاوردهای این مراکز خواهد پرداخت.

لطفی نیاسر بیان داشت: برنامه باغ علم کاری از گروه اندیشه و حکمت به تهیه کنندگی و سردبیری حجت الاسلام معصوم اسماعیلی و گزارشگری سید محمد مهدی رکنی روزهای سه شنبه‌ از ساعت 13 و 40 دقیقه روی آنتن این شبکه می رود.