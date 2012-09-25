حجت الاسلام محمد محمدی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جنگ نرم دشمن که امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی رواج پیدا کرده گفت: جنگ نرم در قالب‏ های مختلفی از قبیل انقلاب مخملی، انقلاب های رنگی (انقلاب نارنجی)، عملیات روانی، جنگ رسانه ‏ای با استفاده از ابزار رسانه ‏ای( رادیو، تلویزیون، روزنامه و امثال آن)، فضای سایبری و سایر موارد جریان دارد و غرب توانست با این اقدام نظام سیاسی بعضی از کشورها مانند اوکراین و گرجستان را تغییر دهد.

وی اظهار داشت: در تمامی این دگرگونی های سیاسی بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفا با تکیه بر قدرت نرم و ابزار رسانه، با تغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری از رژیم های سیاسی حاکم مشروعیت ‏زدایی شد.

وی تاکید کرد: دشمن در این نوع جنگ از طریق ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی را جابجا می کند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج تصریح کرد: استکبار پس از ناتوانی در برابر توانمندی ها، توسعه و پیشرفت روزافزون ایران در زمینه های مختلف علمی و فناوری و سیاسی امروز این نوع جنگ را بر علیه ایران گسترش داده است.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: آنچه شکست دشمن در این جبهه را رقم می زند، تقویت ایمان و باورها و ارزش های اعتقادی در جامعه به منظور مصون ماندن در برابر انواع گزندها و وحدت و همبستگی ملت ایران تحت لوای رهبر معظم انقلاب است.