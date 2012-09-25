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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

محمدی در گفتگو با مهر:

استکبار با تغییر در ارز‌ش‌ها بی‌ثباتی سیاسی را در کشورهای هدف دامن می‌زند

استکبار با تغییر در ارز‌ش‌ها بی‌ثباتی سیاسی را در کشورهای هدف دامن می‌زند

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: استکبار جهانی با تغییر در ارزش ها بی ثباتی سیاسی را در کشورهای هدف دامن زده و قدرت سیاسی را جابجا می کند.

حجت الاسلام محمد محمدی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جنگ نرم دشمن که امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی رواج پیدا کرده گفت: جنگ نرم در قالب‏ های مختلفی از قبیل انقلاب مخملی، انقلاب های رنگی (انقلاب نارنجی)، عملیات روانی، جنگ رسانه ‏ای با استفاده از ابزار رسانه ‏ای( رادیو، تلویزیون، روزنامه و امثال آن)، فضای سایبری و سایر موارد جریان دارد و غرب توانست با این اقدام نظام سیاسی بعضی از کشورها مانند اوکراین و گرجستان را تغییر دهد.

وی اظهار داشت: در تمامی این دگرگونی های سیاسی بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفا با تکیه بر قدرت نرم و ابزار رسانه، با تغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری از رژیم های سیاسی حاکم مشروعیت ‏زدایی شد.

وی تاکید کرد: دشمن در این نوع جنگ از طریق ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی را جابجا می کند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج تصریح کرد: استکبار پس از ناتوانی در برابر توانمندی ها، توسعه و پیشرفت روزافزون ایران در زمینه های مختلف علمی و فناوری و سیاسی امروز این نوع جنگ را بر علیه ایران گسترش داده است.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: آنچه شکست دشمن در این جبهه را رقم می زند، تقویت ایمان و باورها و ارزش های اعتقادی در جامعه به منظور مصون ماندن در برابر انواع گزندها و وحدت و همبستگی ملت ایران تحت لوای رهبر معظم انقلاب است.

کد مطلب 1704630

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