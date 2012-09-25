  1. سیاست
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

طباطبائی در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور اصولگرای قوی را به اصلاح طلب ضعیف ترجیح می‌دهم

رئیس جمهور اصولگرای قوی را به اصلاح طلب ضعیف ترجیح می‌دهم

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه بعضی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 92 برای انتخابات شوراها مناسب هستند، گفت: برای بهبود شرایط کشور و برون رفت از وضع فعلی یک اصولگرای واقعی قوی را به یک اصلاح طلب ضعیف ترجیح می دهم.

سید شهاب الدین طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر، عقلانیت و صداقت را از جمله مهمترین نیازهای امروز کشور دانست .

وی در مورد کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری گفت: به نظرم برخی از دوستانی که این روزها بعنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح می شوند، بیشتر برای کاندیداتوری شورای شهر مناسب هستند .

این فعال سیاسی ادامه داد: متاسفانه به دلایلی، بعضی ها انتخابات ریاست جمهوری را شوخی گرفته اند تجربه ثابت کرده که شوخی گرفتن انتخابات تبعات خوبی ندارد.

طباطبایی افزود : کشور در وضعیتی نیست که هرکس به خودش اجازه بدهد بدون تجربه و دانش کافی وارد شود، دیدیم که در شرایط خوب هم فقدان تجربه و دانش چه تبعاتی برای کشور دارد.

این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: برای بهبود شرایط کشور و برون رفت از وضع فعلی یک اصولگرای واقعی قوی را به یک اصلاح طلب ضعیف ترجیح می دهم.

کد مطلب 1704632

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