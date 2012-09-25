سید شهاب الدین طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر، عقلانیت و صداقت را از جمله مهمترین نیازهای امروز کشور دانست .

وی در مورد کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری گفت: به نظرم برخی از دوستانی که این روزها بعنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح می شوند، بیشتر برای کاندیداتوری شورای شهر مناسب هستند .

این فعال سیاسی ادامه داد: متاسفانه به دلایلی، بعضی ها انتخابات ریاست جمهوری را شوخی گرفته اند تجربه ثابت کرده که شوخی گرفتن انتخابات تبعات خوبی ندارد.

طباطبایی افزود : کشور در وضعیتی نیست که هرکس به خودش اجازه بدهد بدون تجربه و دانش کافی وارد شود، دیدیم که در شرایط خوب هم فقدان تجربه و دانش چه تبعاتی برای کشور دارد.

این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: برای بهبود شرایط کشور و برون رفت از وضع فعلی یک اصولگرای واقعی قوی را به یک اصلاح طلب ضعیف ترجیح می دهم.