به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با اجرای احسان کرمی برگزار میشود سیامک زمردیان، فردین خلعتبری، رضا موسوی، فاطمه موسوی و... درباره کتاب به بحث مینشینند و قطعه جدیدی از فردین خلعتبری به همراه عکسهای رضا موسوی پخش میشود، همچنین علیرضا ناصحی در خلال این برنامه به اجرای قطعه کوتاه نمایشی می پردازد.
در این کتاب رضا موسوی، عکاس تئاتر و عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر، 62 قطعه عکس از عکسهای تئاتری خود را در کنار شعر 26 شاعر جوان گذاشته که گردآوری و انتخاب این شعرها با فاطمه موسوی بوده است.
انتشارات بهنگار این کتاب را در 132 صفحه و شمارگان 1000 جلد روانه بازار کرده است.
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