روند رو به رشد تیم صبا باید تداوم داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی با اشاره به انتخاب سر مربی جدید تیم فوتبال صبا، شخصیت مثبت، سلامت اخلاقی، مردم داری و توان و دانش فنی بالا را از مهم ترین ملاک های مد نظر اعضای هیئت مدیره در انتخاب سر مربی جدید عنوان کرد و گفت: امیدوارم آقای مرفاوی به عنوان یک شخصیت اخلاقی و ورزشی و از مربیان زحمتکش فوتبال کشورمان، بتواند مجموعه باشگاه را در رسیدن به اهداف کمی و کیفی آن یاری نماید.
استاندار قم با تاکید بر این که تغییر و تحول، نباید خللی را در مسیر برنامه های تیمی باشگاه ایجاد نماید، افزود: مجموعه کادر فنی و بازیکنان باید با همدلی و صمیمت و پرهیز از مسائل حاشیهای در اندیشه حضور قوی در ادامه رقابتها باشند.
وی الگو سازی و ساختن تیمی متناسب با نام قم را رویکرد اصلی باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم دانست و افزود: با تدبیر و برنامه ریزی مناسب و استفاده از ظرفیتهای موجود، تلاش خواهیم کرد تا در راستای تحقق این هدف بزرگ گام برداریم.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم، با اشاره به تغییر اجباری در کادر فنی تیم فوتبال صبای قم، گفت: این وضعیت نباید وقفه ای را در روند رو به رشد تیم ایجاد نماید.
به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی با اشاره به انتخاب سر مربی جدید تیم فوتبال صبا، شخصیت مثبت، سلامت اخلاقی، مردم داری و توان و دانش فنی بالا را از مهم ترین ملاک های مد نظر اعضای هیئت مدیره در انتخاب سر مربی جدید عنوان کرد و گفت: امیدوارم آقای مرفاوی به عنوان یک شخصیت اخلاقی و ورزشی و از مربیان زحمتکش فوتبال کشورمان، بتواند مجموعه باشگاه را در رسیدن به اهداف کمی و کیفی آن یاری نماید.
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