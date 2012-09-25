به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره به معرفی مفاهیم بنیادی نشانه‌شناسی شامل نشانه، دلالت، دلالت «صریح»، دلالت ضمنی، استعاره، مجاز مرسل، متن از دیدگاه‌های متفاوت شامل زبان‌شناسی، ساختگرایی، پساساختگرایی و نشانه‌شناسی فرهنگی و مفاهیم رمزگان و سرانجام گفتمان پرداخته می‌شود و رویکردهای نظری متفاوت در قلمرو مفاهیم بنیادی فوق معرفی می‌شود.



علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره‌ آموزشی تا۲۰ مهر فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.

این دوره در روزهای‌ یک‌شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود و با توجه به محدودیت ثبت ‌نام، اولویت با کسانی است که زود‌تر اقدام کنند.