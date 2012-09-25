موسی سوری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه ناوگان دکل‌های حفاری ایران به منظور توسعه فعالیت‌های حفاری فازهای پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس، گفت: در حال حاضر تعداد 13 دستگاه دکل حفاری در فازهای مختلف این میدان مشترک گازی به طور همزمان مشغول به کار هستند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا پایان سالجاری دست کم پنج دستگاه دکل جدید حفاری در پارس جنوبی مشغول به کار شوند، تصریح کرد: قرار است این تعداد دکل دریایی به ترتیب آبان و آذر ماه امسال در برخی از فازهای پارس جنوبی فعال شوند.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام گرفته به منظور ارائه تسهیلاتی به پیمانکاران برای توسعه ناوگان حفاری پارس جنوبی، اظهار داشت: با موافقت وزیر نفت قرار است مبلغ 40 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت خرید و یا اجاره دکل های حفاری دریایی در اختیار پیمانکاران پارس جنوبی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه با ارائه این پیش پرداخت روند ورود دکل‌های جدید حفاری دریایی به فازهای پارس جنوبی تسریع می‌شود، بیان کرد: این طرح پیشنهادی از اواخر سال گذشته تاکنون اجرایی شده است که در نهایت اجرای آن افزایش تعداد دکل‌های حفاری در میدان مشترک پارس جنوبی را به همراه داشته است.

سوری با یادآوری اینکه در مجموع پیش بینی می‌شود تا سال آینده تمامی دکل های مورد نیاز فازهای مختلف پارس جنوبی تامین شود، خاطر نشان کرد: بر این اساس، سال اینده پارس جنوبی با کمبود دکل های حفاری روبرو نخواهد شد.

در همین حال، محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت اخیرا با تاکید بر اینکه افزایش تعداد دکل های حفاری در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، اعلام کرده است: تا پایان سال 1389 در مجموع تعدا 26 دستگاه دکل حفاری در میادین مشترک نفت و گاز ایران مشغول به کار بوده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پایان سال گذشته تعداد کل دکل‌های حفاری در میادین مشترک به 53 دستگاه افزایش یافته است، بیان کرده است: در مجموع در دو سال گذشته تعداد دکل‌های حفاری شاغل در میادین مشترک دو برابر شده است.