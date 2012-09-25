کشف 221 تن انواع مواد مخدر/ دستگیری روزانه 709 قاچاچقچی و معتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی صبح سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه مردم امروز مواد مخدر را یک تهدید جدی برای جان خودشان، فرزندان و آیندگان می دانند، اظهار داشت: پلیس مواد مخدر به صورت شبانه روزی تلاش می کند تا خواست مردم محقق شود.

وی با اشاره به آمار عملکرد شش ماهه این پلیس گفت: در 6 ماهه نخست امسال 221 تن انواع مواد مخدر کشف شد که بر اساس این آمار روزانه به طور میانگین یک‌هزار و 188 کیلوگرم مواد مخدر کشف می شود. در این مدت تریاک با 165 تن و پس از آن حشیش بیشترین میزان کشفیات را تشکیل می دهند.

انجام روزانه 4 عملیات برای مقابله با مواد مخدر

سردار مویدی با اشاره به اینکه در این مدت 800 عملیات برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر به کشور انجام شده است، افزود: 100 مورد از این درگیری ها به صورت مسلحانه انجام شده است که 45 نفر از قاچاقچیان در آن به هلاکت رسیدند 75 درصد از درگیری ها و کشفیات مواد مخدر در مرز و حاشیه مرز رخ می دهد.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور، فعالیت استان های مرکزی و غیرمرزی نیز در امر مبارزه با مواد مخدر 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که استان هرمزگان با 17 درصد رکورددار بیشترین کشف مواد مخدر است و پس از آن یگان مرزبانی نیروی انتظامی با 16 درصد در رتبه دوم قرار دارد.

تغییر مسیر ترانزیت مواد مخدر به سمت دریا

وی با اشاره به اینکه امروزه مسیر مواد مخدر بخاطر تمهیداتی که در مرزهای خشکی کشور اندیشیده شده است، به سمت دریا تغییر کرده است، تصریح کرد: برخی ها در دو دهه گذشته ما را بخاطر طرح انسداد مرز مورد انتقاد قرار می دادند در حالیکه امروز مرزهای ما با افغانستان به سدی غیرقابل نفوذ تبدیل شده است به همین دلیل نیز معافیا روش خود را تغییر داده است و به سمت جنوب کشور و ترانزیت مواد مخدر از آب های آزاد اقدام کرده است.

سردار مویدی ادامه داد: امروز ایران کمترین مشکل را در مرزهای افغانستان دارد و قاچاقچیان به سختی می توانند مواد مخدر را از مرزهای شرقی انتقال دهند، به همین دلیل متاسفانه امروز قاچاق 70 درصد مواد مخدر به کشور از طریق مرز پاکستان و آب های آزاد انجام می شود.

اجرای حکم اعدام برای 20 قاچاقچی مواد مخدر صنعتی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اعلام اینکه دشمنان با شیوه های مختلف از جمله تولید مواد مخدر صنعتی سعی در افزایش آسیب های اجتماعی کشور دارند، تاکید کرد: متاسفانه وجود نداشتن قانون مناسب باعث شده بود سودجویان به مقاصد خود برسند، اما در سال گذشته با قانون جدید ضربات مهلکی به کانون های تهیه و تولید مواد مخدر صنعتی در تهران و اطراف آن وارد آمد. باید از تلاش های دادرسان کشور تشکر کنم و امسال برای اولین بار در بخش احکام قضایی حکم 20 نفر از سرکردگان شبکه های معافیای مواد مخدر صنعتی اجرایی شد.

وی افزود: در شش ماه گذشته صد لابراتوار تولید ماده مخدر صنعتی قبل از اینکه بتوانند اقدام به تولید مواد مخدر کنند، کشف و منهدم شد. البته امروز نسبت به گذشته در بحث مواد مخدر صنعتی شرایط بهبود یافته است که اجرای قانون جدید در این باره موثر بوده است. در شش ماهه گذشته تنها 4 شهید در راه مقابله با مواد مخدر تقدیم کردیم.

تشکیل 110 هزار پرونده قاچاق مواد مخدر در شش ماه

سردار مویدی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تشکیل پرونده های قاچاق مواد مخدر از تشکیل 110 هزار پرونده در رابطه با قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: به طور میانگین 591 پرونده روزانه در رابطه با قاچاق مواد مخدر در کشور تشکیل می شود. این در حالی است که 709 نفر به طور میانگین دستگیر شده اند که براساس آمارها 132 هزار قاچاقچی و معتاد شناسایی و از سوی پلیس دستگیر شده اند. خوشبختانه میزان دستگیری ها نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش یافته است البته این موضوع دال بر تلاش نکردن پلیس نیست بلکه ما فعالیت خود را روی عناصر اصلی متمرکز کرده ایم.

وی با اعلام اینکه در این مدت هزار و 100 باند قاچاق مواد مخدر منهدم شده است، تاکید کرد: بر این اساس روزانه 5 باند قاچاق مواد مخدر در کشور به طور میانگین منهدم می شود.

گزارشی از تولید ماریجوآنا در پایتخت نداریم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد انتشار گزارشی از تولید ماریجوآنا در آپارتمان های تهران با تکذیب این موضوع افزود: هیچ گزارشی تاکنون در خصوص تولید ماریجوآنا در پایتخت نداشتیم و اگر رسانه ها اطلاعاتی را در این باره دارند می توانند در اختیار پلیس قرار دهند.

وی با بیان اینکه میزان کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش قابل توجهی یافته است، تاکید کرد: براساس اطلاعاتی که سازمان ملل در اختیار ما قرار می دهد مناطقی که عاری از کشت مواد مخدر بوده است، با تشویق و ترغیب ناتو زیر کشت رفته است. امروز کشاورزان افغانی سربازان پیاده نظام ناتو در گسترش مواد مخدر هستند. امروز آنچه که ما با آن مقابله می کنیم، مبارزه با سیاست های غرب و ناتو است که در آستین مواد مخدر ظهور کرده است.

حجاج معتاد قبل از سفر ترک کنند

سردار مویدی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای کنترل حجاج قبل از سفر حج تصریح کرد: برخی حجاج مواد مخدر را برای مصرف خودشان به عربستان انتقال می دهند که متاسفانه از تبعات آن آگاه نیستند. البته نیروی انتظامی توانست با اجرای یکی از بهترین اقداماتش در کنترل خروج حجاج موفق عمل کند به صورتی که سال گذشته حتی یک نفر نیز عربستان دستگیر نشده است البته به حاجی هایی که مواد مخدر مصرف می کنند توصیه می کنیم اگر می خواهند از این سفر معنوی محروم نشوند مواد مخدر را ترک کنند چراکه پلیس در لایه های مختلف و گیت های بازرسی اجازه حمل مواد مخدر را نمی دهد.

فعالیت باندهای بین المللی برای قاچاق مواد به غرب

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از مصرف مواد مخدر در کشور و میزان ترانزیت مواد مخدر به کشورهای دیگر از طریق ایران سوال پرسیده بود، گفت: بیشتر کشفیات ما از شبکه هایی است که بین المللی بوده و قصد دارند مواد مخدر را از طریق کشورمان به غرب ترانزیت کنند، بیشتر مواد کشف شده مصرف خارجی دارد.

مویدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی بود چرا باید هزینه سالم ماندن جوانان غربی را ما بدهیم، تصریح کرد: ما براساس اعتقادات و سیاست های نظام با مواد مخدر برخورد می کنیم. ما نمی توانیم کشور را برای قاچاقچیان مواد مخدر و معافیا سفید کنیم تا این بلای خانمان سوز به جامعه دیگری برود. وظیفه ما این است که جلوی بروز هر گونه جرمی بر علیه شهروندان ایرانی یا غیرایرانی را بگیریم. مبارزه با مواد مخدر تدبیری عقلی، شرعی و حکومتی ما است. ما مرگ را برای همسایه نمی خواهیم اگرچه با افزایش تلاش ایران کم لطفی های آنها بیشتر می‌شود. براساس اعتقادات ما با استکبار مبارزه می کنیم اگرچه آنها حاضرند ما اعتقادات را زیرپا گذاشته تا به ما امتیاز بدهند. هیچ کدام از 4 هزار شهید راه مبارزه با مواد مخدر اجازه ندادند یک بسته به کشوری دیگر انتقال یابد.

کاهش ترانزیت شیشه به کشورهای جنوب شرق آسیا

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه در سال گذشته با سختگیری پلیس و گمرکات و اقدام قاچاقچیان مواد مخدر ترانزیت مواد مخدر صنعتی شیشه به سایر کشورها از ایران کاهش یافته است، تاکید کرد: البته عناصری در خارج از کشور به این امر مشغول بودند که شناسایی و برخی از آنها نیز دستگیر شدند. امروز مسیر ترانزیت مواد مخدر صنعتی از طریق ایران ناامن شده است.

برخورد با قاچاقچیان خرد

وی در پایان از تشکیل طرح پاکسازی محلات خبر داد و گفت: همانگونه که در مرزها با قاطعیت برخورد می کنیم طرح تشدید با خرده فروشان مواد مخدر در محلات اجرا می شود.