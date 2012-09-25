100 مجموعه ورزشی اختصاصی برای معلولان در کشور ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران پاراالمپیکی استان خوزستان اظهار کرد: کاروان پارالمپیکی کشورمان با 79 ورزشکار در 13 رشته مختلف ورزشی به نام شهید رئیسعلی دلواری که 107 سال قبل با فداکاری ‌هایش توانست جلوی قشون انگلیسی را بگیرد و نام بزرگ ایران را ماندگار کند، با شعار توکل، تلاش و میثاق با شهدا به پاراالمپیک راه یافت.

وی با بیان اینکه این هفتمین پارالمپیکی بود که کشورمان در آن حضور پیدا کرد، افزود: در دوره قبل مسابقات بین 140 کشور مقام بیست و دوم را کسب کردیم این در حالی است که امسال بین 160 کشور به مکان یازدهم دست یافتیم.

خسروی وفا با بیان اینکه در پاراالمپیک از لحاظ رتبه‌ و همچنین مدال بهترین وضعیت را نسبت به گذشته کسب کرده ایم، تصریح کرد: از نظر کیفی نیز در این دوره صد درصد رشد داشته‌ ایم.

وی با اشاره به دریافت اولین مدال‌ طلای بانوان در این دوره از مسابقات، گفت: در این رقابتها بارها شاهد رکوردشکنی توسط بازیکنان ایرانی بودیم و حتی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا که 100 ورزشکار از تیم ایران بیشتر داشتند نیز نسبت به ایران در رده‌ های پایینتری قرار گرفتند.

رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان کشور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در پیامی به کاروان پارالمپیک تاکید کردند که باید به صورت ویژه از این کاروان تقدیر شود، افزود: موفقیتهای کسب شده تنها با اراده جوان مسلمان ایرانی که با شعار توکل، تلاش و میثاق با شهدا به این رقابتها اعزام شد، حاصل شده است.

وی تصریح کرد: با وجود موفقیتهای کسب شده اما نباید به مدال ‌هایی که در پارالمپیک کسب کرده‌ایم،‌ قانع باشیم و ضروری است برای آینده و کسب موفقیتهای بیشتر برنامه ریزی و تلاش کنیم.

خسروی وفا در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی امکانات ورزشی در کشور برای معلولان وجود نداشت، از افزایش این امکانات خبر داد و گفت: راه اندازی بیش از یکصد مجموعه ورزشی اختصاصی برای جانبازان و معلولان در کشور از جمله امکاناتی است که برای ورزش جانبازان و معلولان ایجاد شده است.