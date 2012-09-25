سازندگان فیلم موهن آن را از یوتیوب بردارند/ واتیکان در عالم دیگری به سر می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف پیر جیاکومو گرامپا در گفتگو با هفته نامه سونتاگ سایتونگ در خصوص فیلم اهانت آمیز به ساحت مقدس پیام عظیم الشان اسلام و اعتراضات در کشورهای اسلامی به آن گفت: مقصر اصلی برای این واکنش مسلما خودخواهی و غرور کسانی است که این تحریک را بوجود آورده اند. آنها دقیقا می دانند که جهان اسلام چگونه نسبت به این امور واکنش نشان می دهد و آنها این موضوع را در جریان چاپ کاریکاتورهای در دانمارک در چند سال پیش دیده بودند. ما نباید به بهانه آزادی بیان به دیگران اهانت کنیم.

وی در ادامه به انتشار این فیلم بر روی سایتها و شبکه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: مسئولین گوگل باید این فیلم را از روی شبکه بر دارند. در یوتیوپ فیلم های پورنوگرافی نیز تحمل نمی شود. البته بهتر آن است که سازندگان این فیلم اگر اندکی درک و تفاهم برای منطق و عقلانیت دارند، خود این فیلم را از شبکه بردارند.



مسئول امور اسلام در کنفرانس اسقف های کاتولیک سوئیس در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا توهین به پاپ به این میزان حساسیت زا نیست گفت: برای ما مسیحیان پاپ آن اهمیتی که محمد(ص) برای مسلمانان دارد را ندارد. ضمنا پاپ و محمد در یک سطح قرار ندارند. البته ما نیز در چنین مواقعی عصبانی شده و اعتراض می کنیم، ولی نحوه ای که ما اعتراض خود را به این امر نشان می دهیم با آنگونه که مسلمانان ابراز می دارند فرق می کند.



پیر جیاکومو گرا در ادامه به نقشی که گفتمان می تواند در حل اختلافات داشته باشد اشاره کرد و گفت: ما یا باید گفتمان با یکدیگر داشته باشیم و یا باید با هم جنگ کنیم. بنیادگرایان مسیحی نیز هستند که خواهان بایکوت گفتمان هستند، ولی ما اسقف ها گفتمان را انتخاب کرده ایم. در طرف مقابل نیز برخی چنین اعتقادی دارند، ولی موانع زیادی وجود دارند و ما به صبر زیاد نیاز داریم. شما به جنگ عراق نگاه کنید، من نمی دانم که آیا این جنگ اصلا ضرورتی داشت. کجاست آن همه سلاح شیمیایی و میکرویی که بوش رئیس جمهور وقت آمریکا آنرا ادعا می کرد و آنرا بهانه برای انجام این جنگ ارائه می داد؟ این سلاح ها هرگز پیدا نشدند. مسلم است که مسلمانان، آمریکا را با غرب یکسان می دانند و غرب را نیز با مسیحیان. پاپ همیشه می گفت که این جنگ را انجام ندهید. ما امروز می بینم که جنگ، جنگ می آورد.



این اسقف سوئیسی در باره وضعیت مسیحیان درلبنان و سوریه نیز گفت: من با گروه کاری اسلام در کنفرانس اسقف های سوئیس از سوریه دیدن کردم. آن زمان این کشور آرام بود و مسیحیان نیز آزادی هایی داشتند. ولی امروز مسلما مشکلات زیادی وجود دارد. مسیحیان از اینکه بشار اسد سرنگون شود برای وضعیت خود در این کشور نگران هستند.

وی در ادامه به لزوم حل اختلافات به دور از دست زدن به خشونت ها اشاره کرد و افزود: اختلافات نباید با سلاح و خشونت حل شوند؛ بلکه این اختلافات را فقط از راه احترام و گفتمان می توان حل کرد و در غیر این صورت، جنگ خشونت و بمب وجود خواهد داشت.



اسقف گرامپا در خصوص شیوه های گفتمان در سوئیس به مسلمان ها خاطر نشان کرد: مبارزه اصلا نباید صورت گیرد. ضمنا سوئیسی ها نباید از مساجد و اعتقادات اسلامی ترس داشته باشند. شاید بتوان مقرراتی را برای گلدسته در مساجد برقرار نمود ولی ممنوعیت آنها نباید هرگز مطرح شود؛ زیرا این امر غیر مسئولانه و غیر عادلانه است. ما مسیحیان بیشتر باید به فکر کلیساهای خود باشیم که مرتبا خالی تر می شوند. ما باید نگران این موضوع باشیم. واتیکان از مردم فاصله گرفته اند؛ برخی در واتیکان در دنیای دیگری زندگی می کنند.