افزایش منابع درآمدی منطقه آزاد انزلی بسترساز رشد اقتصادی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحیمی امروز در جلسه مشترک با ناظر گمرکات گیلان خواستار همکاری گمرک استان برای افزایش درآمدهای این سازمان شد و افزود: برای توسعه زیرساختها به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال مولد باید منابع درآمدی این سازمان افزایش یابد تا بستر رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه هیچ توفیقی جز در سایه تعامل و همکاری واقعی ایجاد نخواهد شد، اظهارداشت: توسعه منطقه آزاد انزلی منوط به همکاری و تعامل همه جانبه دستگاه های اجرایی استان و سازمان بوده است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با تشکر از مسئولان استان به جهت ایجاد و امکان اعمال قانون تردد خودرو با پلاک منطقه در محدوده مصوب تاکید کرد و گفت: این امر علاوه بر بالابردن ایمنی شهروندان، چهره استان به عنوان قطب گردشگری کشور را تغییر داده و موجب درآمدزایی منطقه می شود و گام بعدی در مسیر توسعه استان، اعمال قوانین منطقه آزاد انزلی در تمامی بخش های تولیدی، صنعتی، تجاری، ترانزیتی و گردشگری است.

وی قانون مناطق آزاد را یکی از قوانین بسیار خوب و پیشرو در مسیر جذب سرمایه گذار اعلام کرد و اظهار داشت: با تعامل یکدیگر باید شرایطی را فراهم کرد تا مردم و سرمایه گذاران از تمامی مواهب قانونی منطقه آزاد انزلی بهره مند شوند.

رحیمی تصریح کرد: موانع بهره مندی مردم استان از مزایا و قوانین مناطق آزاد با تعامل و همکاری همه مسئولان استان برداشته و ساکنان محدوده این منطقه نیز مانند سایر مناطق آزاد از این مزیتها برخوردار شوند.

وی همچنین خواستار تعامل هر چه بیشتر معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان با گمرکات استان شد و گفت: در ادامه تغییرات در مسیر رشد منطقه، با تاسیس پنجره واحد سرمایه گذاری از سوی سازمان، خدمات رسانی به سرمایه گذاران تسریع شود.

ناظر گمرکات استان گیلان نیز در این دیدار با بیان اینکه گمرک منطقه آزاد انزلی در دورنمای ترسیمی از سوی گمرکات کشور به دلیل قرار گرفتن در محدوده این منطقه جایگاه بسیار مهمی دارد، گفت: تا پایان سال جاری ساختار گمرک حسن رود واقع در محدوده منطقه آزاد ابلاغ و جایگاه آن ترفیع می یابد.

پرویز تقوی خواستار راه اندازی بخش تجاری گمرک فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت با همکاری سه جانبه فرودگاه، گمرک و منطقه آزاد شد و افزود: باید از فرصت منطقه آزاد انزلی باید با هدف ایجاد و بهره برداری از مواهب پروازهای تجاری از طریق فرودگاه رشت استفاده کرد.