آرزوی اینترنت پرسرعت بر دل کاربران کرمانی/ مسیر مسدود ورود به فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، آن روز که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح شبکه مترواترنت به کرمان آمد، کسانی که بیشتر فعالیت روزانه شان با اینترنت مرتبط است، با وعده هایی که داده شد، خیالشان همه جوره راحت شد که برای همیشه از شر سرعت پایین اینترنت و قطعی های گاه و بیگاه آن خلاص شده اند اما دیری نپایید که این آروز بر دل کاربران کرمانی ماند.

آن روز که در مراسمی رسمی شبکه مترواترنت در استان کرمان افتتاح شد، همه سخنرانان در مراسم، ارتباط اینترنتی با سرعت بالا و هزینه مناسب را از جمله ویژگیهای مترواترنت عنوان کردند و این، بارقه امیدی در دل استفاده کنندگان از این شبکه جهانی ایجاد کرد.

اما، این روزها و در حالی که کرمان در حال برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و سینمایی است، باز هم سرعت پایین اینترنت مسیر ورود به دنیای مجازی را مسدود کرده است.

در ساعات مختلف شبانه روز، اینترنت یا به طور کامل قطع بوده و یا اینکه سرعت آن بسیار پایین است. در بسیاری از مواقع نیز، استفاده از پست های الکترونیکی مقدور نیست.

این وضعیت در کنار خساراتی که برای بخش تجاری و آموزشی و سایر بخشها به بار آورده، رسانه ها و به خصوص خبرگزاری ها را نیز با مشکل مواجه ساخته؛ این در حالی است که در حال حاضر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در کرمان در حال برگزاری است.

با توجه به حجم گسترده فعالیت های این جشنواره، اطلاع رسانی در این خصوص در شرایط کنونی بسیار ضروری بوده و این مسئله هم جز با اینترنتی پر سرعت امکان پذیر نخواهد بود.

رسانه های کرمان، 100خبرنگار اعزامی به این مراسم از داخل و خارج از کشور، در کنار میهمانان و دست اندرکاران این جشنواره امیدوار هستند به زودی این مشکل رفع شود.