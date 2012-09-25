رشد کمی آثار رادیویی در جشنواره اتحاد امیدوارکننده است

سید محمد جعفرنژاد با اشاره به دریافت و بررسی بیش از 300 اثر در کمیته رادیویی جشنواره اتحاد، به خبرنگار مهر گفت: این میزان اثر شرکت‌کننده برای جشنواره‌ای که تنها سه دوره از زمان برگزاری آن می‌گذرد، شماری قابل توجه است.

وی افزود: لازم است دبیرخانه جشنواره نقطه نظرات داوران را دریافت کند و نکات ارائه شده را پس از پایان داوری‌ها، جمع بندی کرده و به شبکه‌های رادیویی منتقل کند تا با لحاظ کارشناسی این نقطه نظرات، برآیند کیفی تولید برنامه‌های رادیویی در میان رسانه‌های شنیداری عضو اتحادیه سیری صعودی یابد.

جعفرنژاد با تاکید بر اینکه برخی از شبکه‌های رادیویی شرکت کننده در سطح حرفه‌ای مطلوبی قرار داشته و برنامه‌های آنها از لحاظ کیفی رشد داشته است، گفت: اگر برنامه سازان مسلمان این رسانه‌ها آموزش‌های بیشتری ببینند قطعا هر سال شاهد ارتقای سطحی کیفی برنامه‌ها نیز خواهیم بود.

وی ضمن تأکید بر جدی گرفتن مقوله آموزش در برنامه‌سازی رادیویی اظهار کرد: تمامی برنامه‌ها از لحاظ محتوایی خوب بوده‌اند و چنانچه در تبدیل این محتوا به متون رادیویی ضعف‌هایی وجود داشته باشد، با آموزش قابل قبول حل خواهد بود.

جعفرنژاد با اذعان به اینکه قطعا برگزاری چنین جشنواره‌ای در ارتقای تولیدات رادیویی بسیار اثرگذار خواهد بود، افزود: بایستی در برنامه سازی رادیویی به دو مقوله شاخص‌های ساختار برنامه سازی رادیویی و دیگر محتوا توجه ویژه‌ای کرد. همانگونه که بایستی متون از استحکام و قوت برخوردار باشد، ساختار نیز از درجه اهمیت بالا برخوردار است که در شاخصه‌های بررسی برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

عضو هیأت داوران چهارمین جشنواره بین‌المللی اتحاد گفت: خوشبختانه برخی آثار رادیویی جشنواره اتحاد قابل رقابت با آثار برتر ارائه شده در دنیا هستند. در مجموع می‌توان گفت با رشد و ارتقای روزافزون رسانه‌ها و فضای رقابتی، جای کار بسیاری برای پیشرفت و جهانی شدن وجود دارد و باید به بهینه سازی ساختارهای فنی در این مسیر توجه ویژه‌ای شود.

رؤسا و برنامه‌سازان رادیوهای عضو "اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی" از ایران و کشورهای مختلف، امسال نیز همچون سه دوره برگزار شده قبلی، از دوم تا چهارم مهر ماه، به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی، بازار فیلم اسلامی و اختتامیه جشنواره اتحاد در تهران گردهم خواهند آمد.