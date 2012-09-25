اسامی بازیکنان تیم ملی جوانان ایران اعلام شد/ 3 تیم وارد ارومیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نفر زاده نفرات اعزامی به ارومیه برای شرکت در شانزدهمین دوره بازیهای قهرمانی جوانان آسیا انتخابی جام جهانی 2013 به میزبانی ارومیه را اعلام کرد.



صابر کامروامنش، میلاد عبادی پور، آرش تقوی، علیرضا نصر اصفهانی، جواد حسین آبادی (کاپیتان)، محمد فلاح ، شهاب احمدی، علی رشیدی، امیرعلی محمد فتحعلی، رسول شهسواری، رضا رزاقی و محمد امیرمحمد اعضای تیم ایران هستند.

تیم والیبال جوانان کشورمان آخرین تمرین خود را در سالن والیبال تهران برگزار کرده و ساعت 17روزدوشنبه به همراه تیم های، ژاپن، کره و استرالیا وارد ارومیه شدند تا سه روز قبل از آغاز شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در این شهر مستقر شود.

علی ستوده روان، فرهاد نفرزاده، محمدخمسه، فرشاد سعیدی، حمیدجعفرزاده، علیرضا طلوع کیان، سعید ضیغمی و امیر حاجی مقدم بعنوان اعضای کادر فنی تیم ایران معرفی شده اند.

تیم والیبال جوانان ایران با تیم های قطر، استرالیا و ترکمنستان هم گروه است که قطر از حضور در این مسابقات انصراف داده است.

تیم ملی ایران در روز نخست بازی ها به دلیل انصراف قطر استراحت کرده و در روز دوم مرحله مقدماتی روز جمعه ساعت 18 عصر به مصاف استرالیا و روز سوم این مرحله نیز با والیبالیست های ترکمنستان در همین ساعت بازی می کند.

بر اساس هماهنگی های انجام شده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بازی های تیم ملی کشور از طریق شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش می شود.

چهار تیم برتر شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی سال 2013 را به دست می آورند.