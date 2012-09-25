اجرای 32 برنامه آموزشی در دیلم طی هفته کودک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح سه‌شنبه در هفدهمین نشست ستادی شبکه بهداشت دیلم با اشاره به برنامه های هفته کودک در این شهرستان، اظهار داشت: به مناسبت هفته کودک 32 برنامه آموزشی و اطلاع رسانی در شهرستان دیلم اجرا می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیلم خاطرنشان ساخت: برگزاری جشن روز جهانی کودک، عیادت از کودکان بخش تالاسمی بیمارستان، برگزاری مسابقات بازی برای دختران و مسابقات دو و میدانی برای پسران مقاطع کودک و نوجوان از جمله این برنامه‌ها است.

وی با اشاره به ضرورت آموزش سوانح و حوادث در جامعه بیان داشت: برگزاری کلاس آموزشی با همکاری راهنمایی و رانندگی در خصوص حوادث ترافیکی، برگزاری کلاس آموزشی برای مادران با موضوعات پیشگیری از سوانح و حوادث، علائم خطر بیماری کودک و برنامه های مراقبتی کودک و برگزاری جلسات آموزشی با موضوع کودک مصدوم برای بهورزان از جمله برنامه های آموزشی این هفته است.

ناصری اضافه کرد: برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع شعار هفته "کودک ،خانواده وجامعه"، برگزاری مسابقه مارپله برای کودکان، برگزاری جشنواره میان وعده سالم برای دانش آموزان دبستان، معرفی مادران نمونه در امر مراجعه به مراکز و شرکت در کلاس‌های آموزشی، برگزاری نمایش عروسکی در مدرسه، آموزش ساخت ماسک از دیگر برنامه های هفته کودک در شهرستان دیلم است.

برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت ریزمغذی‌ها

وی برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت ریزمغذی‌ها و تغذیه در کودکی برای بهورزان و کاردانان و مربیان مهد کودک و پیش دبستانی، برگزاری آزمون کودکان در برنامه های کودک سالم و شیرمادر از کاردانان و کارشناسان مراکز بهداشتی، تهیه چک لیست پایش پارک‌ها برای بازدید از پارک‌های سطح شهر از نظر ایمنی از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

رئیس شبکه بهداشت دیلم تصریح کرد: تهیه هدیه تبلیغاتی، تکثیر و توزیع پیام هایی در ارتباط با سلامت کودکان ، تهیه و نصب بنر و پلاکارد ،تهیه برچسب ، دیوار نویسی ، تهیه لمینیت ، تهیه جزوه آموزشی از جمله برناه مه های اطلاع رسانی دراین هفته است.

وی ادامه داد: مراسم روز جهانی کودک با مشارکت و همکاری آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه سبحان، بهزیستی برگزار می شود.

رئیس شبکه بهداشت دیلم بر مستمر بودن برنامه های آموزشی و مداخله‌ای و انحصار نبودن آنها در مناسبت‌ها تاکید کرد.

ناصری با اشاره به توجه ویژه به ارتقای مهارت پرسنل مراکز برای بهبود اجرای برنامه ها گفت: ایجاد ارتباط و همکاری بین بخشی با اداراتی که در مناسبتهای بهداشتی می توانند فعالیت‌های مشترک داشته باشند،لازم است.

این مقام مسئول بر محدود نبودن فعالیت‌ها به قشر و یا گروه خاص برای اطلاع رسانی و متنوع بودن فعالیت‌ها و آگاهی عموم مردم از وجود چنین مناسبت‌هایی تاکید کرد.

15 تا 21 مهرماه به مناسبت هفته کودک نام‌گذرای شده است.