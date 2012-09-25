"خنداخند طنازان" تا "نصفهان 2 "رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم "خنداخند سه" به همراه "کتاب نصفهان 2" در سالن حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد.

این مراسم هم مطابق دیگر برنامه‌ها با تاخیر 30 دقیقه‌ای و مجری‌گری محمود سلطانی که خود از طنز نویسان استان اصفهان آغاز شد.

در ابتدای ورود به سالن با سبدهای مملو از قیف‌های خنداخندی مواجه می‌شود که به گمان باز از همان بسته‌های فرهنگی باشد، اما بسیار جالب که آجیل‌های درون آن بود که به قول دوستان طنزی تنها به نخوچی و کشمش خلاصه نشده بود و در آن پسته و بادام و فندق که نشانی برای مقابله با تحریم‌هاست نیز دیده می‌شد.

بر روی سن نیز ماکت‌های از پهلوانان زورخانه‌ای که نشان خانه طنز و کاریکاتور است و از همه مشهودتر وجود جسمی بزرگ که بر روی آن لنگ حمامی کشیده شده بود، که بعدها مشخص شد این همان کتاب طنز نصفهان 2 که آثار یکساله خانه طنز را در دل خود جای داده است.

در این مراسم که جمعی از دوستداران هنر طنز اصفهان از جمله عباس گلکار، زهرا دری، امین تویسرکانی، محمد محمدرضا جرقویه باز با طنزهای حقوقی، رضا مشتاقی، رضا احسان‌پور با 12 نکته در مورد ازدواج و موسس خانه طنز تمیزی با طنز معروف کش کش خنده‌های کشدار را بر لبان حضار پدید آورند.

حضور میهمان ویژه این مراسم اکبر اکسیر از آستارا با قرائت طنزهای معروفش و بیان اینکه پس از 30 سال از کنار خزر تشنه تشنه باران آورده‌ام برای زاینده‌رود خشک به امید اینکه باران ببارد.

طنز اصفهان عطر و بوی خودش را در سراسر ایران پراکنده است

وی با اشاره به اینکه اصفهان پایتخت شعر و شعور ایرانی است، تصریح کرد: تقارن این شب شعر با هفته دفاع مقدس که بسیار دلپذیر است، چرا که طنز خود دفاع مقدسی بر علیه پلیدی، زشتی و ریاکاری و خطا است.

وی گفت: طنز در اصفهان عطر و بوی خودش را در سراسر ایران پراکنده و توانسته استادان بسیاری را تربیت کند.

وی تاکید کرد: اگر مسئولان ما به این نکته که اگر یک طنزپرداز در کنار دست خود داشته باشند، دیگر احتیاجی به قوه مجریه و مقننه ندارند.

اکسیر با اشاره به این برنامه اظهار داشت: ما آمده‌ایم تا از کودک فراموش شده درونمان و دفاع کنیم از مظلومانی که در این راه چراغ آزادی را روشن کرده و شعر، شعور و شعف را پراکنده کرده‌اند.

در پایان این مراسم با کنار زدن لنگ حمامی که در زیر خود کتابی بزرگی نماد کتاب نصفهان دو خود نمایی کرد که در دل خود کتاب کوچک نصفهان دو پنهان شده بود، آشکار شد.

این کتاب در 104صفحه شامل آثار 42تن از طنزپردازان اصفهانی مانند محمود سلطانی (آذین)، سید محمد نحوی، سید علی اصغر صائم کاشانی، عباس گلکار، علی ستاری (شیدا)، عباسعلی ذوالفقاری، محمد منانی(منان)، مرتضی مشتاقی، سید امین تویسرکانی، علامه جلال الدین همایی (سنا)، سید مجتبی کیوان (کیوان)، قاسم سیاره (آشفته)، بهرام سیاره (پریش)، سید جعفر موسوی (خاکشیر) و هنرمندان دیگر است.

تولید مجموعه نصفهان 2 در سال 89 آغاز شد و در سال 90 به پایان رسید ، این کتاب قالب های مختلف طنز (مانند نثر، شعر، داستان کوتاه، کاریکلیماتور) را در بردارد.