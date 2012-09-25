توزیع 70 هزار جلیقه امانی در سه ماه تابستان به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفریان رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در نشست خبری خود درباره گزارش عملکرد این سازمان در طرح راهنمایی مسافران تابستانه که امروز در ساختمان این سازمان برگزار شد گفت: در کنار خدمات تخصصی جهت پیشگیری از غرق شدگی در دریای شمال و سواحل دریای خزر غیر از اقدامات عملی با فقر فرهنگی مواجه هستیم.

وی گفت: هدف گیری سازمان در طرح امسال و سال گذشته دلالت مردم به مناطق امن و معرفی طرح دریا ، ایجاد زمینه ای برای بهره برداری بیشتر از دریا بدون ایجاد حادثه برای آنها بود. طبیعی است که از تجربیاتی که برای مسافران قبلی داشتیم در این طرح استفاده کنیم .

وی گفت: در سه استان شمالی کشور نزدیک به 100 پست از حوزه جوانان فعال شد و ما حدود سه میلیون و 937 هزار نفر مراجعه کننده به پست ها داشتیم که افزایش 55 درصدی را نشان می داد.

جعفریان بیان کرد: تاکنون به صراحت آمار غرق شدگان ارائه نشده بود چون آمار قطعی نیست .

وی گفت: کار دیگر این سازمان توزیع جلیقه های امانی برای مردم بود. برای مسافران نوروزی سعی شد این جلیقه ها توزیع شود تا حداقل یک ساعت آنها را روی آب نگهدارد. این جلیقه ها دارای اتصالات محکم و سوت دار بود .

جعفریان با بیان اینکه 70 هزار جلیقه امانی بین مردم توزیع شده است، گفت: با مشکل برگشت این جلیقه ها مواجه بودیم اما خیلی مهم نیست چرا که معتقدیم هر چه بیشتر در این زمینه هزینه شود تعداد غرق شدگان کاهش می یابد.

وی گفت: نزدیک به 4 هزار نفر از اعضای سازمان در طرح تابستانه فعال بودند که 52 درصد آن ها را بانوان تشکیل می دادند.

جعفریان گفت: آموزش 2 هزار نفر نجات غریق را با همکاری فدراسیون کوهنوردی در دستور کار قرار داده ایم .

وی در پاسخ به این سئوال که جلیقه های تخصصی توزیع شده بین مردم جلیقه های مخصوص استخر بوده است، گفت: این جلیقه ها کالاهای تخصصی امداد و نجات هستند و اگر جلیقه های استخری دارای فوم های 3 یا 5 سانت بودند اما این جلیقه ها 8 سانت هستند و کارشناسی شده که می توانند تا وزن 115 کیلوگرم را در آب شناور نگه دارند. شاید می توانستیم این میزان جلیقه را در تعداد بالا توزیع کنیم .

جعفریان بیان کرد: در طرح تابستانه میزبان دو میلیون و 600 هزار نفر بودیم همچنین 11 اردوگاه در داخل و خارج از کشور در دست ساخت داریم .

وی گفت: توانستیم در حوزه فعالیت های سایبری و غیر حضوری اعضا فعالیت کنیم تا بهترین ثمره آن را در حادثه ها ببینیم.