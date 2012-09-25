تصاویری از موجودی فناناپذیر/ بزرگنمایی ابرحشرات زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، تاردی گرید یا خرس آبی نوعی جاندار بی مهره است که به رغم آنکه اندازه آن به یک میلیمتر می رسد و تقریبا فناناپذیر است، دمای بدن این موجود را می توان به زیر 273 سانتیگراد سرد کرد یا گرمای آن را به بالاتر از 151 سانتیگراد رساند.

این موجود می تواند برای یک دهه بدون آب دوام بیاورد و تقریبا در معرض هرنوع فشاری قرار بگیرد یا در خلا و در معرض تشعشع قرار بگیرد و ده روز بدون هیچ صدمه ای زنده بماند.

این موجود تنها یکی از حشرات به اندازه میکرو است که شاید در باغهای ما و حتی در بدن خودمان زندگی کند.

خرس آبی به عنوان آرنولد دنیای حشرات میکرو

تصویر 500 برابر شده ای از خرس آبی

در این مجموعه تصاویر حشرات با نگاهی جدید زیر یک میکروسکوپ بسیار قدرتمند معرفی شده اند، تصاویری که ده ها هزار برابر بزرگ شده و جزئیاتی که معمولا با وضوح تمام به چشم انسان نمی آید.

این مجموعه تصاویر ویژگیهای این موجودات را معرفی می کند و آن را از تصاویر جزئی از صورت و بینی مخروطی شکل خرس آبی آغاز کرده است که پس از بزرگنمایی 500 برابر گویی در مقابل دوربین لبخند می زند.

یک حشره دیگر که از آن با عنوان دم فنری یاد می شود و شباهت غریبی به خرگوش دارد. شش پایی که در نوعی برگ مشاهده می شود می تواند صدبرابر طول بدنش بپرد.

یکی از موجودات میکرو در سیاره ما که اگر این 100 هزار دم فنری در کنار هم قرار بگیرند تنها یک متر مربع فضا را اشغال می کند

نوزاد حشره پشه از نمای نزدیک که یک هزار برابر بزرگ شده تا جزئیات صورت آن نمایان شود



این کرم ریز مخملی تا 2 سانتیمتر می شود



یک کرم حشره درحال جویدن کودآلی

کرم مخملی در لایه های بالای خاک زندگی می کند و پس از بزرگنمایی به نظر می رسد ترسناک تر از رطیل باشد. این بندپای غارتگر نام خود را از موهای نرمی گرفته که بدنش را پوشانده و ظاهر مخملی برایش فراهم کرده است.

این تصاویر توسط عکاسان علمی موسسه " چشم علم" در آلمان با استفاده از تجهیزات فناورانه گرفته شده است. این تصاویر بخشی از یک پایگاه داده های تصویری در کتابخانه تصویری علم در لندن است که برای تحقیقات، آموزش و هنر به کار می رود.

مارک آبوت از کتابخانه تصویری علم اظهار داشت: در گذشته این تصاویر تنها برای تحقیقات کاربرد داشتند اما امروزه با افزایش علاقه عمومی به این موضوعات این تصاویر منتشر شده و در اختیار عموم مردم قرار می گیرند.