نمایشگاه بزرگ کتاب کرامت با رویکرد ترویج فرهنگ رضوی در گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری صبح سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب کرامت در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاههای کتاب، عکسهای ماندگار و خوشنویسی در ایام دهه کرامت در گناباد در حال برگزاری است.

وی با اشاره به نمایشگاه بزرگ کتاب در گناباد افزود: نمایشگاه بزرگ کتاب کرامت به مناسبت دهه کرامت با رویکرد ترویج فرهنگ رضوی برپا شده است.

قنبری گفت: در این نمایشگاه تعداد یکهزار و 500 عنوان و بیش از 10 هزار جلد کتاب در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

وی در مورد عناوین کتابها نیز گفت: کتابهای ارائه شده در نمایشگاه شامل عناوین دینی، قرانی، تاریخی، روانشناسی، پزشکی، ورزشی، اطلاعات عمومی و کودک و نوجوان است.

وی ادامه داد: تعداد 700 جلد کتاب نیز با رویکرد فرهنگ رضوی نیز در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

قنبری تصریح کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب کرامت از تاریخ چهار مهر ماه آغاز و تا 20 مهرماه در محل اداره ارشاد اسلامی گناباد برپا خواهد بود.

وی با اشاره به نمایشگاه آثار خوشنویسی نیز گفت: نمایشگاه آثار خوشنویسی حسین محمودآبادی هنرمند خوشنویس مشهدی نیز برگزار شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه 50 اثر با موضوع آزاد در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است و ساعتهای بازدید صبحها از ساعت نه تا 12 و عصرها از ساعت 17 الی 20 است.

قنبری از برپایی نمایشگاه عکسهای ماندگار نیز در این ایام خبر داد و افزود: نمایشگاه عکسهای ماندگار از شهدای نوجوان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گناباد گناباد برگزار شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه 25 اثر ارائه شده و تا 10 مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.