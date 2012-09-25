گردشگری و اکوتوریسم‌ رویکرد جدیدی در توسعه‌ روستایی است

سید عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه روستایی امروز یکی از اهداف مهم کشوراست، افزود: با توجه به مشکلات موجود در روستاها از قبیل بیکاری، بهره ‌وری پایین در بخش‌ کشاورزی و بهره ‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی، توجه به سایر مولفه های اقتصادی از قبیل گردشگری ضروری است.

وی همچنین با اشاره به اینکه گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌ های بومی - محلی و فرهنگی دارد، اظهارداشت: گردشگری می ‌تواند طلایه ‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد.

مدیرکل روستایی و عشایری استانداری گیلان گفت: توان بالقوه گردشگری برای اشتغالزایی، یکی از ویژگی ‌های مهم این صنعت است.

وی افزود: توسعه صنعت گردشگری به ویژه گردشگری روستایی در استان ضمن ایجاد اشتغال برای گروه‌ های متفاوت باعث پویایی اقتصادی در جامعه است.

مهدوی یادآورشد: گردشگری می‌ تواند نقش عمده ‌ای در توانمندسازی مردم محلی، تنوع‌ بخشی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌ های‌ اشتغال برای مردم روستاها در ارتباط با سایر بخش‌ های اقتصادی ایفا کند.