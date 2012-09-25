35 پایگاه نظامی آمریکا در تیررس موشک های دور برد ایران قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دادگستری استان سمنان ضمن اشاره به شکست دشمنان اسلام در جبهه های مختلف در عرصه جهانی گفت: فرماندهی مدبرانه و شجاعانه مقام معظم رهبری موجب شده تا ایران اسلامی قدرت برتر در منطقه محسوب شود و 35 پایگاه نظامی آمریکا در تیررس موشکهای دور برد ما باشند.

سردارعلی استاد حسینی با یاد آوری شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه با 700 کشته خاطرنشان کرد: قدرت نظامی امروز ایران اسلامی از برکات جنگ تحمیلی و دفاع مقدس است.

وی با اشاره به قدرت ایران در هوا، فضا و دریا اظهار داشت: نیروهای نظامی ایران جنگ در هوا، فضا و دریا را به خوبی آموزش دیده و جهت هر گونه دفاع از میهن اسلامی سازماندهی شده اند.

استاد حسینی گفت: آمریکا در طول سالها ثابت کرده است که در دوستی و دشمنی با کشورها، تنها منافع خود را در نظر می گیرد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ولایت مداری، شهادت طلبی، زاد و توشه مناسب، صمیمیت و محبت و حکمت و بصیرت را 5 خصوصیت مهم برای رسیدن به قله های افتخار در میهن اسلامی عنوان کرد.

احمد سیاوش پور، رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این مراسم گفت: بیداری اسلامی استمرار موج تاثیرات فکری و اندیشه ای ایجاد شده توسط امام راحل است که امروز شاهد رشد و شکوفایی آن در منطقه و در سطح جهان هستیم.