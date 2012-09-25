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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

توسط مرکز نور/

دانشنامه دفاع مقدس در فضای مجازی عرضه شد

دانشنامه دفاع مقدس در فضای مجازی عرضه شد

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیر اجرایی پایگاه حوزه نت از عرضه دانشنامه دفاع مقدس توسط مرکز نور خبر داد.

هادی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دانشنامه دفاع مقدس در فضای مجازی با 864 مطلب شامل مقاله، پرسش و پاسخ، گزیده کتاب، بریده جراید، چکیده پایان نامه های دانشجویی و طلاب حول محور دفاع مقدس عرضه شد.

وی گفت: در حال حاضر این دانشنامه در 12 موضوع اصلی و 41 نمایه فرعی عرضه شده است.
 
وی بیان کرد: عناوین این دانشنامه شامل دفاع مقدس از آغاز تا پایان، دفاع مقدس و رهبری انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و نقش مردم، شهدا و دفاع مقدس، زنان و دفاع مقدس، دفاع مقدس در عرصه هنر‏‌، دفاع مقدس در رسانه و اینترنت و کتابشناسی دفاع مقدس می شود.
 
مدیر اجرایی پایگاه حوزه نت گفت: از دیگر عناوین این دانشنامه می توان به جانبازان و دفاع مقدس،‌ آزادگان و دفاع مقدس، روحانیت و دانشگاهیان در دفاع مقدس، سرداران و دفاع مقدس، بسیج  و سپاه در دفاع مقدس، ارتش و دفاع مقدس و پزشکان اشاره کرد.
 
وی بیان کرد: علاقه مندان می توانند برای دسترسی به دانشنامه به سایت www.hawzah.net مراجعه کنند.
کد مطلب 1704681

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