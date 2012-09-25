2500 هکتار از باغهای لیمو ترش مبتلا به بیماری جاروک حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب غلام پور پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از باغات لیموترش در رودان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای مقابله با این بیماری مدیریت در چهار هزار هکتار از باغ‌های زیر 50 درصد آلودگی در حال اجرا و دو هزار 500هکتار از باغ‌های آلوده بالای 50 درصد حذف که عملیات حذف ومدیریت آن کاملا رایگان است.

غلام پور با بیان اینکه جایگزین این باغ های امحا شده نخیلات ،نباتات گرمسیری ومرکبات جایگزین می شود، اضافه کرد: اقدامات اصلاحی در باغ‌های آلوده شامل شناسایی وردیابی درختان آلوده، تغذیه، هرس و حذف درختان آلوده، کنترل شیمیایی، جایگزینی باغ‌های آلوده و فعالیتهای آموزشی و ترویجی از برنامه‌های مدیریت باغ‌های لیموترش است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اعلام اینکه بیش از 10هزار هکتار باغ‌های لیموترش هرمزگان 50 درصد آن آلوده به این بیماری است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود بیماری جاروک جادوگر هرمزگان همچنان رتبه نخست تولید لیموترش کشور را دارد و این نشان از اهمیت اقتصادی این محصولات در استان است.