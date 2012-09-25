  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

در هرمزگان/

2500 هکتار از باغهای لیمو ترش مبتلا به بیماری جاروک حذف می شود

2500 هکتار از باغهای لیمو ترش مبتلا به بیماری جاروک حذف می شود

رودان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تا پایان امسال بالغ بر دو هزار 500 هکتار دیگر از باغ های لیمو ترش آلوده به بیماری جاروک در این استان حذف و جایگزین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب غلام پور پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از باغات لیموترش در رودان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای مقابله با این بیماری مدیریت در چهار هزار هکتار از باغ‌های زیر 50 درصد آلودگی در حال اجرا و دو هزار 500هکتار از باغ‌های آلوده بالای 50 درصد حذف که عملیات حذف ومدیریت آن کاملا رایگان است.

غلام پور با بیان اینکه جایگزین این باغ های امحا شده نخیلات ،نباتات گرمسیری ومرکبات جایگزین می شود، اضافه کرد: اقدامات اصلاحی در باغ‌های آلوده شامل شناسایی وردیابی درختان آلوده، تغذیه، هرس و حذف درختان آلوده، کنترل شیمیایی، جایگزینی باغ‌های آلوده و فعالیتهای آموزشی و ترویجی از برنامه‌های مدیریت باغ‌های لیموترش است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اعلام اینکه بیش از 10هزار هکتار باغ‌های لیموترش هرمزگان 50 درصد آن آلوده به این بیماری است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود بیماری جاروک جادوگر هرمزگان همچنان رتبه نخست تولید لیموترش کشور را دارد و این نشان از اهمیت اقتصادی این محصولات در استان است.

کد مطلب 1704684

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها