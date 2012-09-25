اختصاص بخشی به نام پیامبر اکرم (ص) در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی که در جلسه شورای مدیران معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد سخن می­گفت، با تأکید بر اختصاص بخشی به نام پیامبر اکرم (ص) در غرفه ایران در نمایشگاه بین­المللی کتاب فرانکفورت گفت: در این بخش آثار مکتوب به زبان فارسی و زبان­های مختلف دنیا درباره شخصیت و زندگی پیامبر اسلام (ص) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

وی با محکوم کردن حرکت توهین­آمیز فیلم­ساز آمریکایی صهیونیستی اضافه کرد در نظر داریم با عرضه آثار ارزشمند مکتوب با موضوع پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) در نمایشگاه فرانکفورت حقانیت مسلمانان در جهان را به نمایش بگذاریم.

علی اسماعیلی همچنین از حمایت معاونت متبوعش از کتاب­های ارزشمند و ترجمه آثار با موضوع پیامبر اسلام (ص) خبر داد و گفت: بنا بر آمار کمیته خرید معاونت تاکنون بالغ بر 8 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از کتاب‌های با موضوع پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) اختصاص داده شده است.

محکومیت توهین به پیامبر توسط اعضای ستاد هفته کتاب

خبر دیگر از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اینکه، اعضای ستاد برگزاری بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه آن، با صدور بیانیه ای ضمن ابراز انزجار و تنفر از حرکت شنیع فیلم ساز آمریکایی صهیونیستی و اهانت به پیامبر اعظم (ص)، این اقدام را محکوم کردند.

این جلسه که روز دوشنبه 3 مهر ماه سال جاری در ساختمان فجر با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و اعضا در ابتدای آن با صدور بیانیه‌ای اقدام توهین آمیز فیلم ساز آمریکایی صهیونیستی را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: مساله اهانت به اولیاء و پیامبران الهی و مقدسات ادیان توحیدی امری تازه و جدید نیست و اهانت، استهزاء و تکذیب از جمله روش هایی است که در میان امتها و اقوام گمراه از گذشته تا حال بوده است. اعضای ستاد بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پیرو اهانت فیلم ساز آمریکایی صهیونیستی به پیامبر اعظم (ص) و جامعه فرهنگی کشور انزجار خود را از این اقدام ضددینی و آیینی اعلام و دست اندرکاران این اهانت را به سعه صدر و حفظ ارزش‌های دینی و انسانی و مقدسات ملت‌ها و اقوام مختلف دعوت می‌کند.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.