توقیف 13 میلیارد دلار دارایی زین العابدین بن علی توسط مقامات تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مسئولان تونس ارزش دارایی های مصادره شده زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور و نزدیکان وی را بالغ بر 13 میلیارد دلار برآورد کردند.

این دارایی ها شامل اموال منقول و غیرمنقول در داخل و خارج تونس است. "سلیم بن حمیدان" وزیر املاک و مستغلات تونس با اعلام این خبر افزود: تمامی املاک و دارایی های متعلق به بن علی و نزدیکان وی هنوز کشف و ضبط نشده است.

در همین راستا "نجیب هنان" رئیس کمیته مصادره دارایی های زین العابدین بن علی و نزدیکان وی تصریح کرد: این کمیته تاکنون 389 موسسه اقتصادی و حدود 400 ملک و اموال منقول و غیر منقول از دارایی های بن علی و نزدیکان وی ضبط کرده است.

وی در ادامه گفت: مصادره مقادیر زیادی مواد مخدر، کمربندهای انفجاری، و مهرهای گمرکی و برخی گذرنامه های خارجی از وجود یک باند مافیایی بین المللی خبر می دهد.

اسامی 114 نفر از نزدیکان زین العابدین بن علی در فهرست مصادره املاک گنجانده شده است و علاوه براین نام هرکسی که ثابت شود به دنبال رابطه با دیکتاتور تونس اموالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده باشد به این فهرست اضافه خواهد شد.

زین العابدین بن علی 14 ژانویه در پی انقلاب مردمی این کشور به همراه همسر خود به عربستان سعودی فرار کرد. مقامات عربستان تاکنون به درخواست دولت تونس برای استرداد دیکتاتور مخلوع این کشور توجهی نکرده اند.