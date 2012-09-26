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۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۷

حسینی:

میانگین ثبت وقایع حیاتی در چهار محال و بختیاری 15 روز است

میانگین ثبت وقایع حیاتی در چهار محال و بختیاری 15 روز است

شهرکرد – خبرگزاری مهر: معاون حقوقی و سجلی ثبت و احوال استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه ثبت به موقع وقایع حیاتی از مهمترین برنامه های ثبت و احوال است، گفت: میانگین ثبت وقایع حیاتی در این استان 15 روز است.

حجت الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم در ثبت احوال پوشش وقایع حیاتی است ، اظهار داشت: مهلت ثبت ولادت در استان از زمان تولد نوزاد 15 روز است.

حسینی افزود: مهلت ثبت فوت از زمان فوت 10 روز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در راستای ثبت به موقع وقایع حیاتی در استان در سال جاری با دستگاه های مرتبط که در قانون پیش بینی شده توافقات لازم در راستای همکاری با اداره کل ثبت و احوال صورت گیرد، بیان داشت: در سال جاری باید ثبت ولادت ها 98.8 درصد و وفات 98 درصد در مهلت قانونی به ثبت برسد.

معاون حقوقی و سجلی ثبت و احوال استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: یکی از اقدامات مهم و اثر بخش در راستای ثبت به موقع وقایع استقرار ماموران ثبت احوال در بیمارستانهای استان است.

کد مطلب 1704687

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