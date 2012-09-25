به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حیدر عزیزنژاد صبح سه شنبه در نشست با فرماندار شهرستان کنگان اظهار داشت: با توجه به اینکه در این منطقه آسیب‌های اجتماعی دامن‌گیر شهرستان شده با برنامه ریزی دقیق و با تلاش همه گروه‌ها و مراقبت‌های ویژه برای رفع این معضلات آماده هستیم.

وی افزود: اعتبارات بهزیستی استان بسیار ناچیز است و امیدواریم با پیگیری به عمل آمده برای بیمه تکمیلی از محل اعتبارات داخلی، بتوانیم مشکلات توان‌خواهان تحت حمایت را به سرانجام برسانیم.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر در پایان، قول راه‌اندازی نمایندگی بهزیستی در مرکز بخش ویژه عسلویه را داد و ابراز امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم فعالیت های خود را در زمینه پیشگیری از آسیب ها در منطقه مضاعف کنیم.

وی با تاکید بر رفع نیازهای معلولان، اضافه کرد: جامعه معلولان استان بوشهر بالغ بر 15 هزار و 800 نفر عضو دارد و اداره کل بهزیستی استان خدمات تخصصی، غیر تخصصی و حمایتی را به نحو مطلوب به این قشر ارائه می‌کند.

عزیزنژاد ادامه داد: همه کارکنان بهزیستی استان تمام توان خود را برای خدمات‌رسانی به مددجویان کمیته امداد و ارائه خدمات شایسته و درخور شان مددجویان به کار گرفته‌اند ولی هنوز با آنچه هدف و خواسته ما و شایسته معلولین عزیز است فاصله داریم.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد: رفع برخی مسائل و مشکلات در اختیار مسئولان بهزیستی استان است و با تمام توان برای ارائه خدمات به ایشان تلاش می‌کنیم و در مواردی که جزو اختیارات کلی و کشوری است از نمایندگان محترم و استاندار می‌خواهیم در این زمینه با ما همکاری لازم را داشته باشند.

وی خاطرنشان ساخت: مسکن، اشتغال و مناسب‌سازی فضاها از مهم‌ترین مشکلاتی است که مددجویان بهزیستی در استان بوشهر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و برای رفع مشکلات مددجویان در این زمینه‌ها نیاز به کار مفصل و گسترده‌ داریم.

شهرستان کنگان بالغ بر سه هزار نفر معلول جسمی، روانی، معتادین، بی سرپرست و بد سرپرست، بالای 60 سال- طرح شهید رجایی- تحت پوشش هستند.

مرکز معتادین خود معرف- دی- آی سی – در مرکز بخش عسلویه برای رفاه حال معتادین راه اندازی شده است.