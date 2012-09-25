نشست رایزن فرهنگی ایران با اساتید دانشگاه اسلامی اندونزی/ برگزاری سمینار بزرگ وحدت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد علی ربانی طی سفربه جزیره سولاوسی و شهر ماکاسار با علماء و دانشگاهیان این شهر دیدار و جهت توسعه همکاریها ی علمی وفرهنگی در محل دانشگاه اسلامی ماکاسار نشست مشترکی برگزار کرد .

طی این نشست خانم حاجیه منصور مختاررئیس دانشگاه اسلامی اندونزی طی گزارشی به تشریح ظرفیت های علمی موجود در این دانشگاه پرداخت و یادورشد که دانشگاه اسلامی اندونزی در سال 1954 تاسیس گردیده و هم اکنون 20 هزار دانشجو در دوره های لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا در 12 دانشکده ودر رشته های مختلف دارد.

وی با اشاره به برخی همکاریهای علمی این دانشگاه با مراکز دانشگاهی دیگر کشورها خواستار برقراری و توسعه مناسبات علمی و دانشگاهی با جمهوری اسلامی ایران شد.



رئیس دانشگاه اسلامی اندونزی همچنین در ادامه سخنانش حوادث اخیر در سمپنگ را مغایر با اصول وارزش های اسلامی خواند و بر ضرورت وحدت اسلامی تاکید کرد.



در ادامه برنامه رئیس موسسه وقف امت اسلامی اندونزی که با تحت پوشش داشتن مراکز دانشگاهی ،حوزوی و اقتصادی متعدد ، یکی از بزرگترین موسسات اسلامی در منطقه بشمارمی رود نیز طی سخنانی تربیت مربیان برجسته وتبلیغ اسلام را دو وظیفه اصلی موسسه وقف امت مسلمان اندونزی خواند .

حاجی مختار نورجایا با اشاره به نقش حائز اهمیت ایران درجهان اسلام و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا واسرائیل ، خواستار انتقال تجربیات ایران در حوزه اموزش و توسعه فناوری بویژه در بخش بانکداری اسلامی به اندونزی و این موسسه شد.

رایزن فرهنگی کشورمان نیز در ادامه برنامه به تشریح تحولات سیاسی فرهنگی و علمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخت و خاطر نشان کرد که مردم ایران به رهبری یک شخصیت بزرگ دینی توانستند درعصر غربت دین و عزلت ارزش های معنوی ، قدرت وتوانایی اسلام در مدیریت جامعه و ایجاد نظامی مستقل ، آزاد و توسعه یافته را بنمایش بگذارند و دین و بویژه اسلام را از حاشیه به متن تحولات سیاسی وبین المللی آورده و منشاء بیداری و تحول در دیگر جوامع گردند.

محمدعلی ربانی با تشریح آماری دستاوردهای علمی و دانشگاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای بزرگ علمی علیرغم فشارها و اعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسی گسترده آمریکا وغرب را ناشی از عمل به باورهای اسلامی و درس های آموزنده رهبری دینی دانست .



وی تلاش گسترده و مداوم دشمنان اسلام در تنگتر کردن حلقه محاصره اقتصادی و دامن زدن به تشدید منازعات مذهبی در جهان اسلام را نیز دلیل نگرانی انان از رشد و توسعه و همچنین وحدت امت اسلامی وجهان اسلام خواند.



رایزن فرهنگی کشورمان در بخش دیگری از سخنانش به قرابت ها وشباهت های فکری فرهنگی و مذهبی مسلمانان ایران واندونزی پرداخت و افزود: سابقه تاریخی و ذهنی دو ملت ایران واندونزی سرشار از خاطرات خوش مراوداتی است که درطول قرون گذشته وجود داشته واثار وبرکات بسیاری را از خود برجای گذاشته است .



رایزن فرهنگی کشورمان عقلگرایی ، پرهیز از خشونت و افراطی گری و توجه به ارزش های اخلاقی ومعنوی و همچنین محبت به اهل بیت (ع) پیامبر (ص) را وجوه مشترک فرهنگی مردم ایران واندونزی خواند و خشونت های مذهبی جاری در اندونزی را پدیده ای بیرونی دانست که مربوط به مردم اندونزی نبوده و با هدف ضربه زدن به چهره زیبای اسلام در اندونزی و تشدید بحرانهای اجتماعی و امنیتی در این کشوربزرگ اسلامی صورت می گیرد.



ربانی در بخش دیگر از سخنانش به تشریح نقش تاریخی وحائز اهمیت شیعه در فرهنگ واندیشه اسلامی پرداخت وگفت :رشد و توسعه علوم اسلامی و تمدن اسلامی محصول دادوستدهای فکری همه جریانها و مکاتب اسلامی بوده وبا استناد به سیره وسنت بزرگان مذاهب اسلامی و همچنین فتاوی وآراء علمای برجسته اهل سنت بر ضرورت تقویت همگرایی و همدلی میان اهل سنت وشیعه که دارای اصول مشترک بسیار می باشند تاکید دارد.



وی در ادامه سخنانش با اشاره به جمعیت شیعیان درجهان و حضور و فعالیت آزادانه شیعه در بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله عربستان سعودی ، شیعه در اندونزی را دارای ریشه های تاریخی دانست که در ورود وگسترش اسلام در اندونزی نقش موثری بعهده داشته و همواره منشاء خدمات بسیار به جامعه اندونزی بوده واز حرکت های افراطی بدور بوده است .



در پایان این نشست و درتوافق بعمل آمده با ریاست دانشگاه اسلامی اندونزی مقرر گردید بمنظور تقویت وحدت اسلامی دراوائل آبان ماه سمیناربین المللی با مشارکت رایزنی فرهنگی و دانشگاه اسلامی و با حضور اندیشمندانی از جمهوری اسلمی ایران ،اندونزی ، مالزی ، مصر ولبنان برگزار و از مقامات اندونزی از جمله وزیر دین این کشور جهت سخنرانی در افتتاحیه این سمینار دعوت بعمل آید.



بر اساس این گزارش ، همزمان با برپایی این سمینار اطاق ایران که مرکزی جهت آشنایی هرچه بیشتر اساتید و دانشجویان این دانشگاه با ایران ومذهب شیعه خواهد بود نیز افتتاح خواهد گردید و دوره های آموزش زبان فارسی نیز برپا گردد.