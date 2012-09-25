پساب تصفیه خانه زاهدان برای توسعه فضای سبز وتامین آب صنایع بکار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی صبح سه شنبه در جلسه با اعضای شورای پارک ها و فضای سبز استان اظهار داشت: توسعه پارک ها و افزایش فضای سبز در شهرهای سیستان و بلوچستان از مهمترین خواسته های مردم و برنامه های استان می باشد.

وی بر تسریع در اجرای طرح انتقال پساب تصفیه خانه آب زاهدان برای توسعه فضای سبز شهر تاکید کرد.

وی افزود: انتقال پساب تصفیه خانه آب به جنوب غرب زاهدان با هدف تزریق به سفره های زیرزمینی، جنگل کاری، احداث کمربند سبز و توسعه فضای سبز شهر از اواخر سال گذشته آغاز شده و تاکنون مبلغ 500 میلیون تومان برای شروع طرح پرداخت شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بخشی از اجرای خط انتقال شروع و بخش دیگری هم خریداری شده است که با اجرای این طرح فاضلاب از کل شهر جمع آوری و به جنوب غرب شهر زاهدان انتقال می یابد.

وی گفت: ظرفیت فعلی جمع آوری پساب های زاهدان از 30 هزار مشترک خانگی حدود 160 لیتر بر ثانیه است که با برآورد اعتبار حدود 140 میلیارد ریال این طرح تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

در این جلسه راه های تسریع اجرای این پروژه و منابع تامین اعتبار مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.