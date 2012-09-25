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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

نارویی:

پساب تصفیه خانه زاهدان برای توسعه فضای سبز وتامین آب صنایع بکار می رود

پساب تصفیه خانه زاهدان برای توسعه فضای سبز وتامین آب صنایع بکار می رود

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه فضای سبز و تامین آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اهداف جمع آوری پساب های تصفیه خانه زاهدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی صبح سه شنبه در جلسه با اعضای شورای پارک ها و فضای سبز استان اظهار داشت: توسعه پارک ها و افزایش فضای سبز در شهرهای سیستان و بلوچستان از مهمترین خواسته های مردم و برنامه های استان می باشد.

وی بر تسریع در اجرای طرح انتقال پساب تصفیه خانه آب زاهدان برای توسعه فضای سبز شهر تاکید کرد.

وی افزود: انتقال پساب تصفیه خانه آب به جنوب غرب زاهدان با هدف تزریق به سفره های زیرزمینی، جنگل کاری، احداث کمربند سبز و توسعه فضای سبز شهر از اواخر سال گذشته آغاز شده و تاکنون مبلغ 500 میلیون تومان برای شروع طرح پرداخت شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بخشی از اجرای خط انتقال شروع و بخش دیگری هم خریداری شده است که با اجرای این طرح فاضلاب از کل شهر جمع آوری و به جنوب غرب شهر زاهدان انتقال می یابد.

وی گفت: ظرفیت فعلی جمع آوری پساب های زاهدان از 30 هزار مشترک خانگی حدود 160 لیتر بر ثانیه است که با برآورد اعتبار حدود 140 میلیارد ریال این طرح تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

در این جلسه راه های تسریع اجرای این پروژه و منابع تامین اعتبار مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1704692

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