ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد گفت: شهدا با خدای خود معامله کردند و جانشان را تقدیم کردند و از بشارت خداوندی که همان بهشت است بهره مند شدند.

سعیدیان افزود: امروز اقتدار نظام اسلامی به برکت خون شهدا و حماسه سازان دوران دفاع مقدس است که باعث شده تا مکر دشمنان به خودشان برگردد.

وی افزود: باید قدر شهدا را بدانیم که امروز هر چه داریم از برکت همین خون های پاک شهدا است.

جنگ امروز خطرناک تر از دوران دفاع مقدس است

جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد استان سمنان نیز در این مراسم گفت: ملت ایران هر چه دارد از برکت هفته دفاع مقدس و رشادت های رزمندگان است و اثرات این دوران امروز در بیداری اسلامی ملت ها نقش آفرین است.

سرهنگ اسحاق هراسانیان گفت: امروز ما در جبهه ای دیگر و در جنگی خطرناک تر از دوران دفاع مقدس هستیم که دارای گستردگی زیاد است و در یک جنگ نا برابر در امر دفاع فرهنگی هستیم .

وی افزود: امروز ما مدلی را به جهان معرفی می کنیم که معنویت مرکز ثقل این مدل است و داشتن بصیرت، ولایت مداری، شهادت طلبی، با برنامه عمل کردن، صمیمت و محبت و خود معنویت از عوامل و ابزارهای این مدل هستند.

قرن حاظر، قرن غلبه مستضعفین به مستکبران است

فرمانده گردان حضرت ولی عصر(عج) جهاد سابق در دوران دفاع مقدس نیز گفت: در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، ملت ما با رهبری و تدبیر بالای حضرت امام به تنهایی در مقابل همه ابر قدرتها ایستادند.

محمد هادی عموزاده گفت: به فرموده امام راحل این قرن، قرن غلبه مستضعفین به مستکبران است که امروز شاهد تحقق آن با بیداری اسلامی امت ها در جهان هستیم.

وی در پایان افزود: تفاوت جنگ ها در باطن آنهاست و تفاوت جنگ ما با سایر جنگ ها در موضوع نیروی انسانی آن نهفته و آن موضوع شهادت و اعتقادات قلبی است که ارتباط با دنیای دیگر دارد.

در پایان این مراسم که با حضور رئیس سازمانجهاد کشاورزی استان سمنان، مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران برگزار گردید، با اهداء لوح تقدیر و هدیه از رزمندگان دوران دفاع مقدس تجلیل شد.