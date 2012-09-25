به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای وزارت اطلاعات از کشف و خنثی سازی تجهیزات معیوب و آلوده مورد استفاده در صنایع و مراکز حساس هسته‌ای و دفاعی که پس از انتقال به ایران توسط دستگاه‌های امنیتی پیش از اقدامات خرابکارانه کشف شده بود با حضور رسانه‌هاآغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه تجهیزاتی متعلق به کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا که به منظور خرابکاری در تاسیسات حیاتی کشور وارد شده بود به معرض نمایش در آمد.

نمایش دستاوردها در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار صورت می گیرد.

اقدامات خرابکارانه صنعتی در حوزه‌های دفاعی، هسته‌ای، مخابراتی و انرژی توسط دشمنان جمهوری اسلامی از سال 88 افزایش یافته و بویژه در ماه های اخیر با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی شدت یافته است.