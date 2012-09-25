مدارس یزد عطر و بوی رضوی گرفت/ خادمان حرم رضوی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس استان یزد با حضور پر برکت خدام حرم حضرت رضا(ع) در بهار تعلیم و تربیت، عطر و بوی رضوی گرفت.

خادمان حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با سفر به استان یزد ضمن حضور در مدارس مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی و بیان خاطرات دوران خادمی خود، از نخبگان فرهنگی و دانش آموزان فعال در حوزه‌های مذهبی و تربیتی مدارس با اعطای بسته‌های تبرکی و هدایایی تجلیل کردند.

حضور خدام حرم رضوی در مدارس با استقبال با شکوه دانش‌آموزان و اعطای گل به خدام و معطر شدن فضا به ذکر صلوات همراه بود.

حضور خادمان رضوی در یکی از مدارس دخترانه یزد

اشک شوق و شور رضوی در بین دانش‌آموزان و نوشتن دلنوشته برای حضرت امام رضا (ع) از جمله اقداماتی است که توسط دانش‌آموزان در این دیدارها رقم خورد.

خدام حرم رضوی در پایان حضور خود در هر مدرسه یک قاب چوبی منقش به عکس حرم حضرت رضا(ع) را به عنوان یادبود حضور خدام در آن مکان در پنجمین جشنواره بزرگ زیر سایه خورشید یزد به هر مدرسه اهدا کردند.

سخنرانی خدام رضوی و بیان خاطراتی از دوران خدمت خود به زوار امام رضا (ع) در مدارس یزد

خادمان رضوی همچنین با حضور در بیمارستانهای یزد بر بالین بیماران حاضر شدند و بسته های تبرکی به آنها اعطا کردند.

حضور در منازل معلولان، بیماران، خانواده های شهدا و جانبازان از دیگر برنامه های خدام رضوی در طول دهه کرامت در استان یزد بود.

اعطای بسته های تبرکی آستان مقدس امام رضا (ع) به دانش آموزان

به دنبال حضور خدام رضوی در یزد، امشب جشن بزرگ زیر سایه خورشید در آستانه مقدس امامزاده سید جعفر (ع) برگزار می‌شود.