وضعیت مسلمانان میانمار بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با اشاره به اینکه اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار مورد تعرض قرار گرفته اند، اظهار داشت که گزارش فرستاده بلندمرتبه این سازمان به میانمار حاکی از آن است که باید وضعیت آنها به درستی بررسی شود.

احسان اوغلو با اشاره به اینکه فرستاده سازمان شرایط و جوانب مختلف را طی بازدید اخیر خود بررسی کرده، خواستار تدابیری به منظور جلوگیری از این خشونت ها و اجرای عملیات کمک رسانی انسانی به این منطقه شده است.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از سازمان ها و نهادهای بین المللی خواست تا به منظور ساماندهی مسلمانان روهینجا در میانمار گام های بلندی اتخاذ کنند.

سازمان همکاری اسلامی چندی پیش گروهی را به غرب برمه محلی که اقلیت مسلمان روهینجا مورد تعرض قرار گرفتند، اعزام کرد. سه نماینده که به صورت مخفیانه از سازمان به میانمار رسیدند، از چادرهای پناهندگان بازدید به عمل آوردند و ضمن ارائه گزارش های اسف باری از وضعیت آنها، خواستار رسیدگی هرچه سریع تر به وضعیت مسلمانان شدند.

لازم به ذکر است که صدها نفر از اقلیت مسلمانان روهینجا به کراتچی پاکستان به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده و سپس پناهنده شدند تا از عملیات خصمانه بوداییان در امان بمانند.

