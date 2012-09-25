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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

افندی زاده خبر داد؛

هوشمندسازی جاده های 25 استان تا پایان سال جاری

هوشمندسازی جاده های 25 استان تا پایان سال جاری

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از هوشمندسازی جاده های 25 استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: تا پایان امسال، جاده های 25 استان با مجهز شدن به دوربین های تصویری ، دارای مرکز مدیریت کنترل راه شده و جاده ها را به صورت هوشمند مدیریت می کنند.

وی افزود: تاکنون 18 استان به مرکز مدیریت کنترل راه تجهیز شدند که مردم این استان ها می توانند به راحتی با تماس با مرکز کنترل راه از چگونگی وضعیت ترافیکی و مسافت بین شهرها مطلع شوند.

افندی زاده از مجهز شدن سه هزار کیلومتر از جاده های کشور به 250 دوربین تصویری ثبت سرعت و در اختیار گذاشتن آنها به پلیس راهنمایی و رانندگی کشور خبر داد و گفت: از آبان ماه امسال با برنامه ریزی های لازم این دوربین ها نصب و وارد شبکه سیستم های کشور می شود.

وی همچنین ادامه داد: با این حال پنج هزار کیلومتر از جاده های کشور به صورت هوشمند کنترل شده و 956 ترددشمار به صورت آنلاین وضعیت ترافیکی جاده های کشور را بررسی می کنند که این رقم در پایان سال به یک هزار ترددشمار خواهد رسید.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور جاده های تهران – کرج ، کرج – قزوین و بزرگراه ساری – قائم شهر را جاده های پرتردد کشور در سال جاری عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال شاهد رشد 18 درصدی تردد در جاده های کشور بودیم.

وی همچنین از بهره برداری 400 مجمتع خدماتی – رفاهی بین راهی در جاده های کشور خبر داد و گفت: هم اکنون 410 مجمتع دیگر در حال ساخت است که هر شرکت علاقمندی که توانمندی مالی و اجرایی داشته باشد ، می تواند هم سهمی در ایجاد اشتغال و هم سهمی در ساخت این مجتمع ها داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد 75 درصدی ترانزیت کالا در سه سال اخیر خبر داد و گفت: در 6 ماهه اول سال پنج میلیون و 800 هزار تن کالا تا کنون جابجا شده است که رشد 25 درصدی را نشان می دهد و با این اوصاف 35 درصد از قانون برنامه پنجم جلوتر هستیم.

وی در ادامه افزود: با این وجود، با توسعه پایانه های مرزی و خطوط ترانزیت و همچنین روان سازی عبور کالا از کشور، در تلاشیم این رقم تا پایان سال به 12 میلیون تن برسد.

کد مطلب 1704707

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