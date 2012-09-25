هوشمندسازی جاده های 25 استان تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: تا پایان امسال، جاده های 25 استان با مجهز شدن به دوربین های تصویری ، دارای مرکز مدیریت کنترل راه شده و جاده ها را به صورت هوشمند مدیریت می کنند.

وی افزود: تاکنون 18 استان به مرکز مدیریت کنترل راه تجهیز شدند که مردم این استان ها می توانند به راحتی با تماس با مرکز کنترل راه از چگونگی وضعیت ترافیکی و مسافت بین شهرها مطلع شوند.

افندی زاده از مجهز شدن سه هزار کیلومتر از جاده های کشور به 250 دوربین تصویری ثبت سرعت و در اختیار گذاشتن آنها به پلیس راهنمایی و رانندگی کشور خبر داد و گفت: از آبان ماه امسال با برنامه ریزی های لازم این دوربین ها نصب و وارد شبکه سیستم های کشور می شود.

وی همچنین ادامه داد: با این حال پنج هزار کیلومتر از جاده های کشور به صورت هوشمند کنترل شده و 956 ترددشمار به صورت آنلاین وضعیت ترافیکی جاده های کشور را بررسی می کنند که این رقم در پایان سال به یک هزار ترددشمار خواهد رسید.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور جاده های تهران – کرج ، کرج – قزوین و بزرگراه ساری – قائم شهر را جاده های پرتردد کشور در سال جاری عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال شاهد رشد 18 درصدی تردد در جاده های کشور بودیم.

وی همچنین از بهره برداری 400 مجمتع خدماتی – رفاهی بین راهی در جاده های کشور خبر داد و گفت: هم اکنون 410 مجمتع دیگر در حال ساخت است که هر شرکت علاقمندی که توانمندی مالی و اجرایی داشته باشد ، می تواند هم سهمی در ایجاد اشتغال و هم سهمی در ساخت این مجتمع ها داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد 75 درصدی ترانزیت کالا در سه سال اخیر خبر داد و گفت: در 6 ماهه اول سال پنج میلیون و 800 هزار تن کالا تا کنون جابجا شده است که رشد 25 درصدی را نشان می دهد و با این اوصاف 35 درصد از قانون برنامه پنجم جلوتر هستیم.

وی در ادامه افزود: با این وجود، با توسعه پایانه های مرزی و خطوط ترانزیت و همچنین روان سازی عبور کالا از کشور، در تلاشیم این رقم تا پایان سال به 12 میلیون تن برسد.