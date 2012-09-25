آموزش محور هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با حضور قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی، مجید امرایی مدیر دفتر تئاتر خیابانی ادارهکل هنرهای نمایشی و قباد میمنت آبادی دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
در ابتدای این نشست میمنت آبادی و امرایی گزارشی را از برنامه ریزیها و فعالیتهای در نظر گرفته شده برای برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ارائه دادند. امرایی معتقد است اگر قرار باشد توسعهای در تئاتر کشور رخ دهد باید از دریچه تئاتر خیابانی این اتفاق بیفتد زیرا تئاتر خیابانی در ایران قدمت زیادی دارد.
وی آموزش را به عنوان محور برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ذکر کرد و افزود: در این دوره از جشنواره هادی مرزبان، محمدحسین ناصربخت، مریم معترف، علی ظفر قهرماننژاد، حسین عاطفی و نصراله قادری کار ارزیابی آثار شرکت کننده در جشنواره را بر عهده دارند.
مدیر دفتر تئاتر خیابانی ادارهکل هنرهای نمایشی با اشاره به افزایش بودجه جشنواره و اضافه شدن بخشهایی جدید نظیر کودک و نوجوان به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از برگزاری سه کارگاه آموزشی منتج به تولید در این دوره از جشنواره خبر داد.
سپس قادر آشنا درباره وضعیت پژوهش در تئاتر خیابانی و ضعف پژوهش در عرصه تئاتر گفت: پژوهش بخش مظلوم فرهنگ و هنر است. در اولین جلسهای که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری وزیر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید به این حوزه بیش از پیش بپردازیم. به همین منظور از دو پژوهش درباره جشنواره بینالمللی تئاتر فجر آغاز کردیم. همچنین دفتر پژوهش و انتشارات را هم فعال کردیم.
وی درباره دلایل شکلگیری جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی ایران با توجه به فعالیت و برگزاری تأثیرگذار جشنواره تئاتر خیابانی مریوان یادآور شد: پیش از حضور بنده در ادارهکل هنرهای نمایشی بحث برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی ایران مطرح و تأیید شده بود. معتقدم جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را باید جدی گرفت. البته شکلگیری جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی ایران به دلیل تقاضاهای فراوان در عرصه تئاتی خیابانی است.
مدیرکل هنرهای نمایشی تأکید کرد: اگر در شهر مریوان به زیرساختهای مناسب برسیم و توانمندیهای این شهر در عرصه سخت افزاری افزایش پیدا کند در دورههای آینده جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی ایران با جشنواره تئاتر خیابانی مریوان تلفیق خواهد شد.
آشنا درباره وضعیت حمایت از گروههای تئاتر خیابانی و پرداخت معوقهها و مطالبات این گروهها گفت: بودجه سال 90 تمام شد و ما در سال 91 هستیم. دو معوقه برای گروههای تئاتر خیابانی داشتیم که بخش اول پرداخت شد و بخش دوم نیز در دست پرداخت است.
مدیر دفتر تئاتر خیابانی ادارهکل هنرهای نمایشی در نشست رسانهای هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، آموزش را به عنوان محور این دوره از جشنواره ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با حضور قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی، مجید امرایی مدیر دفتر تئاتر خیابانی ادارهکل هنرهای نمایشی و قباد میمنت آبادی دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
نظر شما