عزت و اقتدار کشور مدیون خون شهدا است

به گزارش خبرنگارمهر، احمد سیاوش پور پیش از ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی دستگاه قضایی استان سمنان در سالن همایش های دادگستری کل این استان ضمن گرامیداشت یاد حماسه سازان دوران هشت سال دفاع مقدس، عزت و اقتدار امروز کشور را مدیون خون شهدا و رشادت و ایثارگری آنها دانست.

وی گفت: در تمام مراحل شغلی و زندگی خود در جامعه باید بگونه ای حرکت کنیم که راه شهدا و امام راحل زنده مانده و استمرار یابد.

کسب رتبه های بالای علم و فن آوری توسط ملت ایران

رئیس کل دادگستری استان سمنان به آثار و تبعات تخریبی جنگ در کنار گنجینه مزایا و محسنات آن اشاره کرد و افزود: ملت ایران ضمن سازندگی و توسعه کشور، امروز در جبهه های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی توانستیم با ایستادگی به رتبه های بالایی دست یابیم.

سیاوش پور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز سال تحصیلی 91-92 اشاره و این مناسبت را به فرهنگیان، اصحاب علم، دانش و تربیت و نوجوانان و جوانان تبریک گفت.

رئیس دادگستری استان سمنان گفت: این انقلاب با تمام مشکلات و دست اندازی های دشمنان تا کنون در مسیر صحیح حرکت کرده است.

ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی در استان سمنان



سیاوش پور در بخشی دیگر از جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان سمنان خواستار ارزیابی عملکرد شش ماهه ابتدایی دستگاه تابعه خود در استان شد.

وی گفت: تطابق ارزیابی عملکرد با برنامه عملیاتی تدوین شده در ابتدای سال موجب افزایش آگاهی مدیران ستادی و روسای حوزه های قضایی در جهت رسیدن به نقطه مطلوب و اهداف مشخص شده در پایان سال می شود.

رئیس شورای قضایی استان در پایان با مثبت ارزیابی نمودن میزان تعامل و هماهنگی نمایندگان قوه مجریه و قضائیه در استان، خواستار افزایش تعامل با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان قوه مقننه در سطح استان شد.