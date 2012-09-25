رسیدگی به مشکلات ناظرین کشاورزی/ عزیزی به مجلس فراخوانده شد

عباس پاپی زاده در گفتگو با مهر درخصوص اقدام جمعی از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی که صبح امروز در اعتراض به توقف اجرای قانون استخدامی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اظهارداشت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی به مشکلات مردم را دارد؛ لذا از این افراد دعوت کرده ایم تا ساعتی دیگر در کمیسیون کشاورزی حضور پیدا کنند و به بیان مشکلات خود بپردازند.

وی یادآور شد: درحدود دو سال و نیم گذشته وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که قصد جذب تعدادی از ناظرین گندم را در کشور دارد که این امر موجب ایجاد توقع در بین فارغ التحصیلان رشته کشاورزی شد درحالی که میزان جذب این افراد کمتر از 5 درصد نسبت به کل جمعیت ناظرین بخش کشاورزی است.

این نماینده مجلس بوجود آمدن چنین مشکلاتی را بواسطه ضعف مدیریت در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد مهندسان کشاورزی که برخی از آنها ناظر طرحهای تولید گندم در کشور هم بودند، باید برای رونق تولید در کشور همچنان در بخش خصوصی به ایفای نقش بپردازند.

وی درعین حال تصریح کرد: با این وجود، نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی تلاش می کنند تا مشکل این افراد هرچه زودتر برطرف شود.

پاپی زاده افزود: همچنین احتمال دارد بدلیل اینکه ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موجب به تعویق افتادن برگزاری آزمون و استخدام این افراد شده است را برای پاره از توضیحات به مجلس فرا بخوانیم.



به گزارش مهر، صبح امروز جمعی از ناظرین بخش کشاورزی و منابع طبیعی در اعتراض به اقدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در عدم صدور مجوز برای اجرای قانون استخدام 10000 نفر از مهندسین ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.