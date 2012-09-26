آمار لحظه ای وقایع چهارگانه/فوت بیش از 55 هزار فرد 30 تا 64 سال

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا این لحظه 701هزار و101نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد358 هزار و963 نفر پسر و 342هزار و138نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال تا کنون 546 هزار و858 ولادت در نقاط شهری و 154هزار و 243 ولادت در نقاط روستایی انجام شده است.

همچنین تعداد افرادی که تا ظهر امروز در کشور متولد شده اند دو هزار و 29 نفر در کل کشور بدنیا آمده اند .

آرماهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال 1391 تا این لحظه 207هزار و734 نفر بوده که 110 هزار و 99 نفر مرد و97 هزار و635 نفر نیز زن بوده اند که 132هزار و 950 نفر در مناطق شهری و 74هزار و 785 نفردر نقاط روستایی دار فانی را وداع گفته اند.

همچنین تعداد فوت شدگان 0 تا 14 ساله از ابتدای سال جاری تا ظهر امروز 12هزار و256 نفر و فوت شدگان 15 تا 29 ساله ،16 هزار و 618 نفر و فوت شدگان 30 تا 64 ساله ،55 هزار و 880 نفر و فوت شدگان 65 ساله و بیشتر نیز 122هزار و980 نفر بوده است.

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال تا از صبح امروز تا این لحظه 610 نفر از دنیا رفته اند.

افزایش طبیعی جمعیت در سال 1391 تا این لحظه493 هزار و367 نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و 449نفر بوده است.

همچنین براساس آمارهای ارائه شده از سوی ثبت احوال از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه 224 هزار و 52 مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده که 159هزار و516 مورد در نقاط شهری و 64 هزار و 536 ازدواج نیز در مناطق روستایی انجام شده است.

تعداد طلاق های انجام شده طی سه ماه ابتدای سال جاری نیز 34هزار 760 مورد طلاق انجام شده که 29 هزار و 300 مورد طلاق در نقاط شهری و 5هزار و460 واقعه طلاق نیز در نقاط روستایی رخ داده است.

