وزارت نفت ادعای جدید آمریکا را تکذیب کرد/ شرکت نفت به سپاه وابسته نیست

علیرضا نیکزاد رهبر امروز چهارم مهرماه در گفتگو با مهر درباره ادعای جدید وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر وابستگی شرکت ملی نفت ایران به نهادهای نظامی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: این ادعای واهی را به شدت تکذیب می کنیم.

سخنگوی وزارت نفت با تاکید بر اینکه هیچگونه وابستگی بین شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت و شرکتهای تابع با نهادهای نظامی وجود ندارد، تصریح کرد: نمی توان به این ادعاهای بی پایه و اساس بیش از این پاسخ داد.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا این ادعا با توجه به سابقه فعالیت چند سال قبل رستم قاسمی وزیر نفت در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) مطرح شده است؟ توضیح داد: جابه جایی افراد و مدیران بین دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی امری طبیعی است.

وی با اعلام اینکه وزیر نفت پس از جدایی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هیچگونه وابستگی به این مجموعه ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر هم مجموعه وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران تابع سیاست‌های اقتصادی دولت و صنعت نفت کشور است.

در همین حال، وزارت خزانه داری آمریکا امروز با انتشار گزارشی، ادعا کرده است: شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صادرکننده نفت در جهان، "یکی از عوامل و یا شرکت های تابعه" سپاه پاسداران ایران است.

این در حالی است که کنگره آمریکا در بخشی از بسته جدید تحریم هایی که در ماه آگوست علیه ایران به امضا رسانده به وزارت خزانه داری این کشور دستور داده بود تا مشخص کند که آیا شرکت های ملی نفت و نفتکش ایران ارتباطی با نهادهای نظامی این کشور دارند یا خیر.

در همین حال، آدام سزوبین رئیس بخش نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در نامه ای به کنگره این کشور مدعی شده است: شرکت ملی نفت ایران با نهادهای نظامی مرتبط است اما در حال حاضر اطلاعات کافی در اختیار ندارد که به این جمع بندی برسد که شرکت ملی نفتکش ایران نیز این چنین است.