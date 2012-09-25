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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

بنی احمدی در گفتگو با مهر:

استکبار جرات ندارد با ایران مانند افغانستان و عراق رفتار کند

استکبار جرات ندارد با ایران مانند افغانستان و عراق رفتار کند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: امروز ایران به درجه ای از توانمندی و خودکفایی رسیده که استکبار جرات نمی کند مانند افغانستان و عراق با آن رفتار کند.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس یادآور تمامی خاطرات و رشادت های دلاور مردانی است که عاشقانه از هستی، مال، جان و خانواده خود گذشتند و از ناموس و وطن خویش دفاع کردند.

وی تصریح کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام با تمام توان خود در مقابل تجاوزات دشمن ایستادند و از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی گفت: مردم ایران در راه دفاع از آرمان ها و عقاید خود جوانان زیادی را از دست دادند و دفاع خوب و جانانه ای را به نمایش گذاشتند و هرچند خون بسیاری از جوانان ما در این راه ریخته شد اما باعث شد امروز اقتدار و سربلندی بی نظیری برای کشور رقم بخورد.

حجت الاسلام بنی احمدی با اشاره به عملیاتهای غرورآفرین هشت سال دفاع مقدس  افزود: امروزه جهان به ما احترام زیادی می گذارد و جرات نمی کند همچون عراق و افغانستان با ایران رفتار کند زیرا تاریخ هنوز رشادت ها، دلاوری ها، مقاومت و ایستادگی وصف ناپذیر ایران در جنگ هشت ساله را از خاطر نبرده است.

وی تاکید کرد: جهان می داند جوانان ایرانی هنوز هم با توانمندی های خود در راه اقتدار روزافزون کشور و خودکفایی و عدم وابستگی به غیر تلاش کرده و دفاع مقدس ایران بر پایه ارزش ها و باورهای دینی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1704715

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