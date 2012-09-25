استکبار جرات ندارد با ایران مانند افغانستان و عراق رفتار کند

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس یادآور تمامی خاطرات و رشادت های دلاور مردانی است که عاشقانه از هستی، مال، جان و خانواده خود گذشتند و از ناموس و وطن خویش دفاع کردند.

وی تصریح کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام با تمام توان خود در مقابل تجاوزات دشمن ایستادند و از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی گفت: مردم ایران در راه دفاع از آرمان ها و عقاید خود جوانان زیادی را از دست دادند و دفاع خوب و جانانه ای را به نمایش گذاشتند و هرچند خون بسیاری از جوانان ما در این راه ریخته شد اما باعث شد امروز اقتدار و سربلندی بی نظیری برای کشور رقم بخورد.

حجت الاسلام بنی احمدی با اشاره به عملیاتهای غرورآفرین هشت سال دفاع مقدس افزود: امروزه جهان به ما احترام زیادی می گذارد و جرات نمی کند همچون عراق و افغانستان با ایران رفتار کند زیرا تاریخ هنوز رشادت ها، دلاوری ها، مقاومت و ایستادگی وصف ناپذیر ایران در جنگ هشت ساله را از خاطر نبرده است.

وی تاکید کرد: جهان می داند جوانان ایرانی هنوز هم با توانمندی های خود در راه اقتدار روزافزون کشور و خودکفایی و عدم وابستگی به غیر تلاش کرده و دفاع مقدس ایران بر پایه ارزش ها و باورهای دینی همچنان ادامه دارد.