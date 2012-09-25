جشنواره خوشنویسی رضوی از جشنواره های معتبر خوشنویسی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلحشور اظهار داشت: رشد و شکوفایی این جشنواره باعث شده که همه ساله هنرمندان خوشنویس بیشتری در جشنواره شرکت کنند.

عضو هیئت داوران جشنواره ملی خوشنویسی رضوی ادامه داد: هنر خوشنویسی ریشه‌های عمیقی در فرهنگ و هنر این کشور دارد که باید از سوی مسئولان مورد اهتمام و توجه بیشتری قرار گیرد.

سلحشور اظهار داشت: با توجه به اینکه هنر خوشنویسی در جهان از ارزش والایی برخوردار است، باید برای رشد و ارتقاء آن تلاش دو چندانی از سوی دست اندرکاران و هنرمندان صورت گیرد.

وی با اشاره به تربیت هنرمندان خوشنویس از سوی انجمن خوشنویسان ایران گفت: باید از ایده ‌های تازه جوانان در کنار تجربه پیشکسوتان استفاده شود.

این استاد پیشکسوت خوشنویسی افزود: رشد جوانان هنرمند خوشنویس در کشور افزایش پیدا کرده است که این امر نشان می دهد جوانان ایرانی علاقه وافری به این هنر قدسی دارند.

سلحشور گفت: انتشار منابع قوی در حوزه هنر خوشنویسی می تواند در آگاهی و رشد هنرمندان جوان تاثیر فراوانی داشته باشد.