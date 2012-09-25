  1. استانها
  2. یزد
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

سلحشور:

جشنواره خوشنویسی رضوی از جشنواره های معتبر خوشنویسی در کشور است

جشنواره خوشنویسی رضوی از جشنواره های معتبر خوشنویسی در کشور است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران گفت: برگزاری دوره های متعدد جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در یزد باعث شده که این جشنواره به عنوان یکی از جشنواره های معتبر خوشنویسی در کشور معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلحشور اظهار داشت: رشد و شکوفایی این جشنواره باعث شده که همه ساله هنرمندان خوشنویس بیشتری در جشنواره شرکت کنند.

عضو هیئت داوران جشنواره ملی خوشنویسی رضوی ادامه داد: هنر خوشنویسی ریشه‌های عمیقی در فرهنگ و هنر این کشور دارد که باید از سوی مسئولان مورد اهتمام و توجه بیشتری قرار گیرد.

سلحشور اظهار داشت: با توجه به اینکه هنر خوشنویسی در جهان از ارزش والایی برخوردار است، باید برای رشد و ارتقاء آن تلاش دو چندانی از سوی دست اندرکاران و هنرمندان صورت گیرد.

وی با اشاره به تربیت هنرمندان خوشنویس از سوی انجمن خوشنویسان ایران گفت: باید از ایده ‌های تازه جوانان در کنار تجربه پیشکسوتان استفاده شود.

این استاد پیشکسوت خوشنویسی افزود: رشد جوانان هنرمند خوشنویس در کشور افزایش پیدا کرده است که این امر نشان می دهد جوانان ایرانی علاقه وافری به این هنر قدسی دارند.

سلحشور گفت: انتشار منابع قوی در حوزه هنر خوشنویسی می تواند در آگاهی و رشد هنرمندان جوان تاثیر فراوانی داشته باشد.

کد مطلب 1704717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها