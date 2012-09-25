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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

محمدی:

دستگاههای اجرایی گناباد عملکرد خوبی در جذب اعتبار مشاغل خانگی دارند

دستگاههای اجرایی گناباد عملکرد خوبی در جذب اعتبار مشاغل خانگی دارند

گناباد - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار گناباد گفت: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل شهرستان در جذب اعتبار مشاغل خانگی توانستند عملکرد خوبی را از خود نشان دهند که شایسته تقدیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی صبح سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: بانکهای عامل پیگیری های لازم را در خصوص ابلاغ اعتبارات جدید مشاغل خانگی از طریق استان به عمل آورند.

محمدی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل نماینده ای را جهت هماهنگی و پیگیری امور به دبیرخانه کارگروه اشتغال شهرستان معرفی کنند.

وی گفت: دستگاههای اجرایی ضمن اطلاع رسانی به متقاضیانی که از سال گذشته در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند، نسبت به تایید و صدور مجوز طرح های متقاضیان جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند.

معاون فرماندار بیان داشت: دبیرخانه کارگروه اشتغال فرمهای منظم و کامل و یکنواختی را تدوین و در اختیار دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل از ابتدای انجام مراحل کار قرار داده تا بایگانی منظمی را ویژه اعتبارات مشاغل خانگی و خوداشتغالی ایجاد کنند تا در صورت درخواست آمار توسط دبیرخانه آمار شهرستان دچار تناقض نشود.

وی افزود: بانکهای عامل در بدو تشکیل پرونده متقاضیان مهلت 2 هفته ای به متقاضیان جهت تکمیل پرونده تعیین و به متقاضی تفهیم شود که در صورت عدم مراجعه و تکمیل پرونده در موعد مقرر طرح متقاضی به دبیرخانه عودت داده شده و افراد دیگری جایگزین خواهند شد.

محمدی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی از زمان معرفی متقاضی به بانک پیگیری های لازم را تا جذب کامل تسهیلات از طریق بانکهای عامل به عمل آورده و گزارش را به طور منظم به دبیرخانه ارسال کنند.

کد مطلب 1704718

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