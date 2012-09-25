دستگاههای اجرایی گناباد عملکرد خوبی در جذب اعتبار مشاغل خانگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی صبح سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: بانکهای عامل پیگیری های لازم را در خصوص ابلاغ اعتبارات جدید مشاغل خانگی از طریق استان به عمل آورند.

محمدی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل نماینده ای را جهت هماهنگی و پیگیری امور به دبیرخانه کارگروه اشتغال شهرستان معرفی کنند.

وی گفت: دستگاههای اجرایی ضمن اطلاع رسانی به متقاضیانی که از سال گذشته در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند، نسبت به تایید و صدور مجوز طرح های متقاضیان جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند.

معاون فرماندار بیان داشت: دبیرخانه کارگروه اشتغال فرمهای منظم و کامل و یکنواختی را تدوین و در اختیار دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل از ابتدای انجام مراحل کار قرار داده تا بایگانی منظمی را ویژه اعتبارات مشاغل خانگی و خوداشتغالی ایجاد کنند تا در صورت درخواست آمار توسط دبیرخانه آمار شهرستان دچار تناقض نشود.

وی افزود: بانکهای عامل در بدو تشکیل پرونده متقاضیان مهلت 2 هفته ای به متقاضیان جهت تکمیل پرونده تعیین و به متقاضی تفهیم شود که در صورت عدم مراجعه و تکمیل پرونده در موعد مقرر طرح متقاضی به دبیرخانه عودت داده شده و افراد دیگری جایگزین خواهند شد.

محمدی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی از زمان معرفی متقاضی به بانک پیگیری های لازم را تا جذب کامل تسهیلات از طریق بانکهای عامل به عمل آورده و گزارش را به طور منظم به دبیرخانه ارسال کنند.