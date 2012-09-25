یورش شهرداری و پلیس بغداد به بازار کتاب این شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، بولدوزرهایی که شبانه با حمایت پلیس وارد این خیابان شده بودند، غرفه‌های چوبی کتابفروشان را که برای عرضه و فروش کتاب ساخته شده بود، تخریب کردند.

به گفته دستفروشان این کار بدون اطلاع قبلی صورت گرفت. شاهدان حاضر در این منطقه گفتند یک بلدوزر بزرگ پس از بسته شدن مغازه‌ها و بازگرداندن کتاب‌ها به کتابفروشی‌ها، وارد این خیابان شد و دکه‌های چوبی‌ها را تخریب کرد.

شهرداری بغداد روز بعد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام برای پاکسازی معارضان خیابان صورت گرفته است. این بیانیه تاکید کرد دستفروشان فقط می‌توانند روز جمعه در این خیابان بساط کنند.

این خیابان به طول کمتر از یک کیلومتر، عرضه‌کننده هزاران جلد کتاب در داخل مغازه‌ها و دستفروش‌هایی است که در دو طرف پیاده‌رو‌ بساط می‌کنند.

بازار کتاب بغداد

گفته می‌شود شهرداری قصد دارد تا در طول هفته این خیابان را به بازار حیوانات بدل کند. در حالی که این خیابان که در مرکز بغداد واقع شده است و تاریخ آن به اواخر دوره عباسی بازمی‌گردد، از همان زمان به کتابفروشی‌ها ونهادهای فرهنگی‌ا‌ش مشهور شد و سال 1932 نام شاعر پرآوازه عرب یعنی «ابوالطیب المتنبی» بر آن گذاشته شد.

این اقدام به عنوان شوکی برای اهل کتاب قلمداد شده و موجی از اعتراض را در رسانه‌ها برانگیخته است. در همین حال شماری از کتابفروشان نیز با تظاهراتی که روز بعد انجام دادند، به این کار شهرداری بغداد اعتراض کردند. آن‌ها معتقدند این کار فروش کتاب فروشی‌ها را محدود می‌کند و مردم به خرید کتاب از دستفروشی‌ها عادت کرده‌اند.

این در حالی است که دو ماه پیش برنامه‌ای با عنوان «می‌خوانم... من عراقی‌ام» با هدف تشویق جوانان به کتابخوانی در این کشور به راه انداخته شد. خیابان المتنبی هر هفته مکان گردهمایی فرهنگی بود و با ارایه کتاب‌هایی از عراق، دیگر کشورهای عربی و کتاب‌هایی به زبان‌های دیگر از گوشه و کنار جهان، کتابخوانان را به خود جلب می‌کرد.

خیابان «المتنبی» از اوایل دهه 90 که عراق با تحریم بین‌المللی روبه‌رو شد، روزهای جمعه به مکان دیدار اهالی فرهنگ و روشنفکران بدل شد.