تشکیل کمیته سه جانبه برای تدوین نظام رتبه بندی معلمان

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: استقرار نظام رتبه بندی معلمان یکی از احکام سند تحول بنیادین است که با تدوین نحوه ارزیابی معلمان، حقوق و امتیازات معلمان نیز براساس این نظام رتبه بندی مشخص می شود.

وی با بیان اینکه کمیته سه جانبه مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش کار خود را برای تدوین نظام رتبه بندی معلمان شروع کرده است، افزود: با تدوین نظام رتبه بندی، معلمان براساس سوابق، مدارک تحصیلی و توانمندی و شایستگی هایشان طبقه بندی می شوند که براساس این طبقه بندی هم حقوق و امتیازات مالی به آنها تعلق می گیرد.

به گفته ادهم، نمایندگان مجلس توجه لازم و کافی را به این موضوع دارند و امیدواریم تا پایان دولت دهم کار نظام رتبه بندی معلمان به سرانجام برسد.

