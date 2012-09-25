بازار تهران ایمنی کافی را ندارد/ تمام ساختمانها باید گواهی ایمنی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا خوشزاد در نشست خود با خبرنگاران که به مناسبت روز آتش نشانی برگزار شد، در پاسخ به پرسش مهر درباره ایمنی بازار تهران اظهار داشت: ایمنی بازار تهران موضوعی است که طی چند سال اخیر به آن بسیار پرداخته شده است باید در این زمینه در نهادهای مختلف وارد عمل شده و طرحی را برای افزایش ایمنی بازار تهران تهیه و اجرا کنند. جامعه اصناف نیز باید همکاری بیشتری کند تا سطح ایمنی در بازار ارتقاء یابد.

وی افزود: انتقال انبار مواد شیمیایی از بازار ناصرخسرو با همکاری شرکت ساماندهی مشاغل عملیاتی شده است، اما بازاریان باید کمک کنند تا انبارهای خود بازار به محل دیگری منتقل شود. راه پله های بازار هم اکنون به انبار تبدیل شده که این یکی از مشکلات بازار است. همچنین بحث ساماندهی برق بازار یکی از مهمترین موضوعات قابل بحث در افزایش ایمنی بازار می باشد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره ایمنی ساختمان های زیر شش طبقه نیز اظهار داشت: دستورالعمل در این زمینه در مرحله ابلاغ است که تا پایان مهر عملیاتی خواهد شد. پیش از این ساختمان‌های در حال ساخت بیش از 6 طبقه نیاز تاییدیه ایمنی داشتند که با ابلاغ این آئین نامه تمام ساختمان ها در زمان ساخت باید گواهینامه ایمنی بگیرند. بخشی از این کار را به ایستگاه ها سپرده و بخش دیگر را در اختیار دفاتر خدماتی قرار دادیم.

پرسش دیگر مهر در خصوص وضعیت شهدای سازمان آتش نشانی بود، که خوشزاد در پاسخ گفت: 37 نفر از آتش‌نشانان شهید شدند که 20 نفر از آنها در عملیات های سازمان آتش نشانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند همچنین 17 آتش نشان دیگر در دوران دفاع مقدس و در جبهه حق علیه باطل به شهادت رسیدند. همچنین سازمان آتش نشانی 120 جانباز را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی با انتقاد از بنیاد شهید در مورد تایید نکردن عنوان شهید برای شهدای سازمان آتش نشانی اظهار داشت: عنوان شهید برای آتش نشانانی که در جریان عملیات ها جان خود را از دست می دهند از سوی بنیاد شهید یکی از مواردی است که طی چند سال اخیر مورد انتقاد سازمان آتش نشانی بوده است. در این رابطه لایحه شهدا توسط سازمان تهیه شده و در اواخر مهر ماه به شورای اسلامی شهر تهران فرستاده می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در پاسخ به پرسشی درباره الزام شرکت های خودروسازی به نصب کپسول آتش‌نشانی در خودروها گفت: زور ما به شرکت های خودروسازی نمی رسد. سیاست ما این است خاموش کننده های رایگان در بین شهروندان توزیع کنیم اما خاموش کننده های یک کیلویی در برابر آتش سوزی جوابگو نبوده و شهروندان باید از خاموش‌کننده های 4 کیلویی در خودروهای خود استفاده کنند. یکی دیگر از مشکلات ما موانع قانونی برای بازدید از مراکز پرخطر است ما حتی برای تاکید رایگان ساختمان های تجاری نیز با مقاومت مالکان آنجا روبرو می شویم.

خوشزاد درباره زمان حضور آتش نشان ها در صحنه حوادث اظهار داشت: استاندارد حضور در صحنه حوادث 5 دقیقه می باشد که در حال حاضر در تهران ما میانگین حضور را به کمتر از 5 دقیقه رسانده ایم در حال حاضر برای حوادث حریق آتش نشانان در کمتر از 4 دقیقه و 43 ثانیه در محل حاضر می شوند. در عملیات‌های امداد و نجات نیز میانگین حضور 5 دقیقه و یک ثانیه می باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با افتتاح 5 ایستگاه آتش نشانی در هفته آتش نشانی تعداد ایستگاه ها به عدد 100 می‌رسد. تا پایان سال 91 نیز 7 ایستگاه دیگر را اضافه خواهیم کرد. براساس برنامه های پیش بینی شده تا پایان سال 92 به 120 ایستگاه فعال می رسد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در پاسخه به پرسش دیگر مهر در خصوص آمادگی سازمان آتش نشانی در برابر زلزله احتمالی تهران نیز گفت: بحث وقوع زلزله و اشاره به آن مردم را از نظر روانی دچار مشکل کرده است. سازمان آتش‌نشانی نیز در کنار دیگر سازمان های امدادی سعی کرده در صورت وقوع زمین زلزله احتمالی آمادگی خود را برای امدادرسانی حفظ کند.

سوال دیگر مهر درباره حوادث گودبرداری بود که خوشزاد در پاسخ به آن اظهار داشت: در حوادث گودبرداری اگر قوه قضائیه از ما اعلام نظر کارشناسی کند، حادثه را بررسی کرده و بی طرفانه گزارش کارشناسی خود را اعلام می کنیم. در حوادث گودبرداری نمی توان تنها یک دستگاه را مقصر دانست و برای مقابله با آن مجموعه ای از دستگاه ها باید کار خود را به خوبی انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به برنامه های سازمان آتش نشانی در هفته آینده اظهار داشت: تجدیدمیثاق با آرمان های امام(ره) و شهدای آتش نشانی تجهیز و ایمن سازی 125 مدرسه، 125 مسجد و 125 مجتمع مسکونی، افتتاح 5 ایستگاه جدید و یک ایستگاه بازسازی شده، افتتاح دو مجموعه ورزشی، راه اندازی ناوگان موتورسیکلت سواران آتش‌نشان با خرید 140 دستگاه موتورسیکلت و توزیع خاموش کننده های رایگان در بین شهروندان از مهمترین برنامه های سازمان آتش نشانی در هفته آتش نشان می باشد.