35000 پلاسمای مازاد نیاز کرمان به آلمان ارسال می شود

محمدرضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرآورده های خونی حاصل از هر واحد خون گرفته شده شامل سه فرآورده خونی گلبولهای قرمز متراکم، پلاسما و پلاکت است.
وی روند رشد انتقال خون را در هفت سال گذشته در کرمان خوب اعلام کرد و گفت: اهدای خون در پایان سال 84 از 44 هزار و 700 واحد به 74 هزار واحد در سال 90 رسیده و این نشان دهنده رشد 65 درصدی در هفت سال گذشته است.
این مسئول شاخص اهدای خون مستمر را یکی از شاخصهای مهم در انتقال خون دانست و افزود: همچنین افرادی که به صورت مستمر هر سال دو بار خون اهدا میکنند، طبق آمار، خون آنها نه برابر سالم تر از افراد دیگر است.
وی در ادامه گفت: شاخص مستمر اهدای خون در استان کرمان از 33 درصد در پایان سال 83 به 52 درصد در پایان سال 90 رسیده و حدود 20 درصد رشد را نشان می دهد.
مهدی زاده همچنین خون فرآوری شده را تنها تامین کننده نیاز خود استان ندانست و در این خصوص گفت: در پنج سال اخیر به طور متوسط هر سال سه هزار تا سه هزار و 500 واحد خون مازاد بر نیاز استان کرمان است که آنها را به استانهای همجوار مانند یزد، سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان میفرستیم، البته بیشترین میزان ارسال خون به استان هرمزگان است.
مهدی زاده در مورد پلاسمای مازاد بر نیاز که به اجبار دور می ریخته شده است گفت: چون از پلاسمای مازاد استفاده دیگری نمی شد در سال 85 یک شرکت ایتالیایی از انتقال خون استان کرمان بازدید کرد و از آن سال به مدت دو سال پلاسمای مازاد را به کشور ایتالیا ارسال میکردیم.
این مسئول ابراز داشت: در سال 87 هم یک شرکت معتبر آلمانی در بازدید از انتقال خون کرمان و با توجه به ارتقای کیفت و فنی که ما داشتیم، پلاسمای ما را مورد تایید قرار دادند و سالانه به طور متوسط 34 تا 35 هزار پلاسمای مازاد نیاز استان کرمان را به کشور آلمان میفرستیم.
مهدی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت فناوری پلاسما را در کشور نداریم در کشور آلمان فرآوری شده و فاکتور هشت، فاکتور نه، آلکوپین و آیبیآی جی تولید میشود و بعد از ورود به کشور به مصرف بیماران سرطانی، هموفیلی و سوانح سوختگی میرسد.
وی مهم ترین مزیتی که پلاسمای مازاد را به کشورهایی چون آلمان و ایتالیا ارسال کرده اند را صرفهجویی ارزی در کشور دانست و افزود: در سلامت خون ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
این مسئول در خصوص تجهیزاتی که در سازمان انتقال خون وجود دارد گفت: ارتقای خوبی در تجهیزات سازمان انتقال خون کرمان داشتهایم، اکثرا وسایل و تجهیزات مورد استفاده دستی بودهاندکه امروزه اتوماتیک شده و با کمترین نقش و خطایی انسانی کار انجام میدهند که نقش مهمی در ارتقای فعالیتهای سازمان داشته است و دارد.
مدیرکل انتقال خون گفت: در استان کرمان هزار و 200 بیمار تالاسمی وجود دارد و با این میزان جزو پنج استان اول کشور در بیماری تالاسمی هستیم، لذا مصرف فرآوردههای خونی در استان کرمان بالا است.
مهدی زاده تصریح کرد: استفاده از کیسه های فیلتر دار از جمله تسهیلاتی است که برای بیماران تالاسمی در نظرگفته ایم که 82 درصد خون افراد تالاسمی استان کرمان از این کیسه ها تامین می شود.
وی یادآور شد: در برنامه کاری خود در نظر داریم تا پایان سال جاری این میزان را به بالای 90 درصد برسانیم.
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